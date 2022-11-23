Правозащитники раскритировали конституционную реформу в Нагорном Карабахе

23 ноября 2022, 01:54

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Офис омбудсмена и более 20 неправительственных организаций обеспокоены конституционной реформой в Нагорном Карабахе, в частности, изменениями статьи 162 Конституции. Эта поправка расширяет полномочия парламента и может, по мнению правозащитников, спровоцировать раскол в обществе.

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Нагорного Карабаха объявили о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Конституционные реформы требовала оппозиция. Власти Нагорного Карабаха 20 мая вынесли на общественное обсуждение проект концепции конституционных реформ. В июне оппозиция поддержала общую идею реформы, заявив, что изменение Конституции позволит сменить руководство Нагорного Карабаха.

Национальное собрание Нагорного Карабаха с осени обсуждает новую концепцию конституционной реформы, в рамках которой предложено изменить статью 162 Конституции Нагорного Карабаха, которая предусматривает увеличение полномочий парламента.

На заседании Национального собрания в октябре представитель президента и председатель специализированной комиссии по конституционным реформам Араик Лазарян сказал, что, «учитывая геополитические развития, нынешнюю военно-политическую ситуацию в Республике Арцах (Нагорный Карабах), внутренние и внешние угрозы, проектом изменения Конституции Республики Арцах (Нагорный Карабах) предлагается закрепить более гибкий инструментарий для осуществления конституционно-правовых изменений, что позволит предотвратить возможные конституционные кризисы».

В частности, предлагается изменить статью 162 Конституции и пересмотреть правовые регуляции, касающиеся способов изменения Конституции. «Предлагается установить, что поправки к Конституции и статьи 175 Конституции (границы юрисдикции Республики Арцах) принимаются только посредством референдума, оставляя без изменений круг лиц, имеющих право на принятие и изменение Конституции. Проектом также предлагается установить, что изменения в других статьях Конституции принимает Национальное собрание по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов, президента республики или не менее пяти процентов граждан, обладающих избирательным правом, по решению, принятому не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов», - сообщила пресс-служба Национального собрания Нагорного Карабаха.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян 22 ноября высказал опасения в связи с поправками. "Офис Защитника прав человека считает необходимым высказать ряд опасений" в связи с предложенными поправками, заявил Степанян. Он высказал опасения, что поправки неуместны, сославшись на особенности послевоенной ситуации в Нагорном Карабахе. Правозащитник опубликовал заключение офиса по проекту изменения статьи 162 Конституции на сайте офиса.

22 карабахских неправительственных организации выступили с заявлением, где выразили недовольство, что Верховный суд признал проект поправок "соответствующим Конституции без публичного и открытого обсуждения проекта, что в корне меняет принцип народной власти в Республике Арцах (Нагорный Карабах)", и обеспокоенность, что «Верховный суд обсуждал проект чуть больше суток».

Общественные организации отметили, что "вокруг проекта уже существует достаточно большой идеологический контраст". Они считают, что Национальное Собрание закладывает основу "для поляризации арцахского общества", "внутреннего раскола, который, как уже доказали время и история, является одной из главных причин наших несчастий».

"Еще раз призываем законодательную и исполнительную власть воздержаться от идеи разрушения демократии" и "отказаться от плана изменения Конституции с нечестными мотивами", призвали они. "Мы будем последовательно бороться за сохранение государственности и демократического имиджа Республики Арцах (Нагорный Карабах)", - говорится в заявлении.

Его подписали Ассоциация ветеранов войны в Афганистане, Союз беженцев, «Союз родственников воинов, погибших в Третьей Арцахской войне», "Союз ветеранов полиции Арцаха", «Молодежный общественный исследовательский центр», "Одна нация, один кулак", "Союз беженцев за справедливость",«Военно-патриотический союз Веры и Мужества", "Материнство", "Вперед, Арцах", Союз женщин-беженцев, "Союз офицеров резерва Армии Арцаха", "Митк", «Образование для будущего», "Поколение Айка", "Единая Армения", "Арцах Файт", "Разумный гражданин", "Духовное возрождение", "Орлы Арцаха", "Поколение Победы" и Федерация профсоюзов.

Проект «Поправка к Конституции Республики Арцах» был принят 27 октября в первом чтении с 30 голосами «за», с положительным заключением всех постоянных членов комиссии парламента он был направлен для обсуждения во втором чтении на очередном заседании парламента. 3 ноября на заседании НС, «согласно закону «Регламент Национального собрания», во втором чтении обсуждение проекта изменения Конституции Республики Арцах было приостановлено до получения решения Верховного суда».

17 ноября Верховный суд Нагорного Карабаха признал проект изменения Конституции «соответствующим Конституции». «17 ноября 2022 года Верховный суд Республики Арцах (Нагорный Карабах) в открытом судебном заседании в письменном порядке на основании заявления Национального Собрания Республики Арцах, рассмотрев дело об определении вопроса о соответствии с Конституцией проекта поправок к статье 162 Конституции, постановил признать проект изменения статьи 162 Конституции соответствующим Конституции. Верховный суд также зафиксировал, что проект будет вынесен на референдум, и народ решит целесообразность его принятия», - говорится на сайте верховного суда.

Очередное заседание НС Нагорного Карабаха назначено на 23 ноября. Конституция Нагорного Карабаха опубликована на сайте парламента.

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