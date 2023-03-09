Отказ от прививок привел к угрозе распространения полиомиелита в республиках СКФО

09 марта 2023, 13:51

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Врачи, проводящие прививочную кампанию против полиомиелита в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии, рассказали, что сталкиваются с нежеланием родителей вакцинировать детей, и это создает угрозу распространения опасного заболевания.

В Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии проходит дополнительная прививочная компания от полиомиелита.

Как следует из постановлений главных санитарных врачей этих трех республик, в группу риска попадают дети от трех месяцев до девяти лет. Прививочная кампания прошла в два этапа, вне зависимости от того, ставились ли ранее прививки ребенку или нет. Длительность каждого этапа составляла одну неделю. Первый этап должен был завершиться 5 марта, второй – 9 апреля, передали сегодня "Кавказ. Реалии".*

Сведения о том, что ситуация с полиомиелитом в Ингушетии непростая, подтвердила заместитель главы республиканского управления Роспотребнадзора Майя Цолоева. "В последние годы отмечается рост числа детей, не привитых против полиомиелита. В первую очередь это связано с тем, что значительное количество родителей отказываются от профилактических прививок", – привела ее слова на своем сайте газета "Ингушетия".

В Дагестане с полиомиелитом также непростая ситуация, отметила заместитель главврача Республиканской инфекционной больницы Муминат Джабраилова. По ее словам, на конец февраля в республике не привились из-за отказа родителей более 18 тысяч детей.

"В Дагестане заболеваемость полиомиелитом существенно выше, чем в среднем по стране. И не только заболеваемость – все больше случаев тяжелых осложнений", – привел слова Джабраиловой "Мирмол".

По данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит – опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, в основном через какой-либо обычный носитель инфекции, например, загрязненную воду или продукты питания. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич, обычно это паралич ног. Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц, передал 11 июля 2019 года ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что еще в конце января 2017 года власти другой республики Северного Кавказа – Чечни, признали проблему массовых отказов от вакцинации детей. Родители дошкольников при этом посетовали, что непривитых детей не принимают в детсады. Число отказов от вакцинации выросло после того, как 23 января 2017 года среди пользователей WhatsApр** в республике распространилось обращение медсестры Каметы Джаутхановой, рассказавшей о случаях серьезных осложнений после прививок от полиомиелита. С Каметой Джаутхановой лично встретился глава Чечни Рамзан Кадыров, в ходе этой встречи женщина отказалась от своих слов.

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