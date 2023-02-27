Массовое захоронение найдено на пляже в Махачкале

27 февраля 2023, 16:48

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Строители нашли на пляже в Махачкале останки людей, захороненных, предположительно, в 1930-е годы, сообщили следователи.

Человеческие останки найдены на пляже в Дагестане во время строительных работ, сообщил сотрудник пресс-службы республиканского МВД. "В полицию поступило сообщение об обнаруженном во время проведения строительных работ захоронении. Информация будет направлена в заинтересованные ведомства", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

Сотрудник пресс-службы дагестанского управления СКР подтвердил, что начата проверка. "Предварительно, останки 30-х годов XX века", – цитирует слова представителя СКР агентство.

Сообщение о том, что человеческие кости найдены на пляже Джами на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы, опубликовал сегодня телеграм-канал Baza.

"В Дагестане нашли массовое захоронение. У некоторых черепов видны дырки. 18 скелетов были найдены в районе гостиницы «Джами» между Махачкалой и Каспийском. Останки нашли при строительных работах. На месте работает полиция и следователи", - говорится в публикации.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", гостиница "Джами" расположена в Ленинском районе Махачкалы примерно в километре от Каспийска.

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