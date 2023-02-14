Руководство колонии скрыло Албагачиева от проверяющих из прокуратуры

14 февраля 2023, 01:37

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Уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева, который отбывает срок в Астраханской области, был переведен из колонии в городскую больницу на время, пока в пенитенциарном учреждении шла прокурорская проверка. Албагачиев рассчитывал, что в клинике ему снимут железную пластину из ключицы, но ничего сделано не было, сообщает фонд "Общественный вердикт"*.

Как писал "Кавказский узел", 24 января 2022 года правозащитница Зарема Барахоева провела у здания прокуратуры Астраханской области пикет, на котором заявила о нарушении прав отбывающего срок в колонии Абдул-Малика Албагачиева (также упоминается в СМИ как Абдулмалик Албагачиев). 26 января 2022 года, после встречи с Албагачиевым, правозащитники сообщили, что сотрудники ФСИН настаивают на его переводе в барак с заключенными, с которыми у него конфликт. Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев необоснованно подвергается наказаниям в колонии, силовики таким образом оказывают на него давление, пожаловалась в ноябре 2022 года мать осужденного Маржан Албагачиева. Она попросила правозащитников защитить права её сына. 7 февраля фонд "Общественный вердикт"* сообщил, что Албагачиеву не оказывается надлежащая медпомощь, его регулярно выдворяют в ШИЗО и единое помещение камерного типа.

Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен в августе 2018 года судом к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил, что в ходе предварительного следствия он подвергался пыткам.

Фонд "Общественный вердикт"* 13 февраля сообщил о том, что их подзащитного Абдул-Малика Албагачиева перевезли 6 февраля в городскую больницу, но уже 9 февраля вернули обратно в колонию. Это совпало с датами проведения в колонии прокурорской проверки.

При этом фонд ссылается на слова самого заключенного, он рассказал об этом адвокату "Общественного вердикта"* Ирине Бирюковой, которая готовит обращение в прокуратуру для проверки законности действий сотрудников колонии.

В письме Албагачиева отметил, что на этот период "вывезли и других заключенных, которые, по мнению администрации, могли бы быть помехой для них в этой проверке".

В сообщении фонда также отмечается, что Албагачиеву было необходимо попасть в больницу, так как в ключице у него стоит железная пластина, которую давно нужно было извлечь. "Но тюремные врачи не подписывали для этого направление. Поэтому, когда Албагачиева забрали в больницу, он решил, что ему, наконец, извлекут пластину, но на самом деле так ничего и не было сделано", - отметили правозащитники.

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