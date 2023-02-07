Правозащитники заявили о нарушении прав осужденного из Ингушетии

07 февраля 2023, 21:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву, который отбывает наказание в Астраханской области, не оказывается надлежащая медпомощь, также его регулярно водворяют в ШИЗО и Единое помещение камерного типа, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт"*.

Как писал "Кавказский узел", 24 января 2022 года правозащитница Зарема Барахоева провела у здания прокуратуры Астраханской области пикет, на котором заявила о нарушении прав отбывающего срок в колонии Абдул-Малика Албагачиева (также упоминается в СМИ как Абдулмалик Албагачиев). 26 января 2022 года, после встречи с Албагачиевым, правозащитники сообщили, что сотрудники ФСИН настаивают на его переводе в барак с заключенными, с которыми у него конфликт. Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев необоснованно подвергается наказаниям в колонии, силовики таким образом оказывают на него давление, пожаловалась в ноябре 2022 года мать осужденного Маржан Албагачиева. Она попросила правозащитников защитить права её сына.

Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен в августе 2018 года судом к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил, что в ходе предварительного следствия он подвергался пыткам.

Абдул-Малик Албагачиев отбывает наказание в ИК-10 в Астраханской области, куда его перевели после лечения в тюремной больнице. По словам заключенного, 24 ноября 2022 года к нему пришли сотрудники и, без объяснений потребовали собираться на этап. При этом врачи перед этапом даже не осмотрели его и не выдали ему выписку. По приезду в колонию заключенного поместили в Единое помещение камерного типа (ЕПКТ - это наиболее строгая изоляция для осужденных). До этого Албагачиев отбывал наказание в ИК-8, где сначала врач запрещала помещать заключенного в ШИЗО в связи с его заболеванием, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт"*.

В январе у Албагачиева побывала адвокат Ирина Бирюкова. После этого заключенного сразу же водворили в ШИЗО на 14 суток, хотя незадолго до этого он пережил очередной эпилептический припадок и помощь ему была оказана благодаря тому, что его сосед по камере вызвал врача.

Также у Албагачиева в ключице стоит железная пластина, которую давно нужно было извлечь. Но тюремные врачи не подписывают направление и не отправляют его на операцию в больницу. Все это время Албагачиев вынужден жить, будучи ограниченным в движениях - его правая рука находится в бандаже, указано в сообщении.

"По поводу не проведения операции на ключицу мы уже обратились в прокуратуру. Сейчас также подаем иск в Назрановский суд Республики Ингушетия, где будем обжаловать водворения подзащитного в ЕПКТ и в ШИЗО", - приводятся в публикации слова Ирины Бирюковой.

Здоровье Албагачиева подорвали пытки, указано в сообщении. "После пыток мужчина сразу пожаловался на головные боли и тошноту, появился кашель с кровью. Однако в больницу заключенного направили не сразу, держали в ИВС. Госпитализировали лишь спустя несколько дней, только после того, как Албагачиев, начал терять сознание. Выяснилось, что у заключенного аппендицит. После операции мужчину с температурой вернули в ИВС", - указано в публикации.

По версии защиты, пытками силовики добивались от Албагачиева признания, что он воевал в Сирии за запрещенную в России судом террористическую организацию ИГ. 11 мая 2018 года родственники Албагачиева добились возбуждения дела в отношении сотрудников ингушского центра "Э" после заявления о пытках Албагачиева. На суде защита заявила об отсутствии доказательств причастности Албагачиева к сирийским боевикам, а также к найденному у него самодельному взрывному устройству. 12 июля 2018 года стало известно, что прокурорская проверка подтвердила факт пыток Албагачиева.

В дальнейшем его состояние стало ухудшаться, Албагачиев жаловался на онемение ног, боли при глотании, постоянную изжогу. "У него стали выпадать волосы, а под глазами появились обильные кровоподтеки. Албагачиев постоянно терял сознание. Его снова госпитализировали, выяснилось, что у него сломаны челюсть и нос. Впоследствии у Албагачиева начались эпилептические припадки", - подчеркивается в сообщении.

Правозащитники напомнили, что после заявления Албагачиева о пытках было возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили, так как сотрудник, на которого указал Албагачиев, погиб. "Мы будем добиваться возобновления расследования о пытках", - подчеркивается в сообщении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.