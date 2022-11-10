Абдул-Малик Албагачиев. Фото https://zona.media/article/2018/05/31/e-ingushetia-2

10 ноября 2022, 13:53

Мать Албагачиева заявила о давлении на ее сына в колонии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев, осужденный ранее по делу об участии в боевых действиях на территории Сирии, необоснованно подвергается наказаниям в колонии. Силовики, таким образом, оказывают на него давление, пожаловалась мать осужденного Маржан Албагачиева. Она попросила правозащитников защитить права её сына.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 января правозащитница Зарема Барахоева провела у здания прокуратуры Астраханской области пикет, на котором заявила о нарушении прав отбывающего срок в колонии Абдул-Малика Албагачиева (также упоминается в СМИ как Абдулмалик Албагачиев). 26 января, после встречи с Албагачиевым, правозащитники сообщили, что сотрудники ФСИН настаивают на его переводе в барак с заключенными, с которыми у него конфликт.

Маржан Албагачиева, которая является матерью Абдул-Малика Албагачиева, обратилась с жалобой, что на него оказывают давление в колонии в Астраханской области к уполномоченному по правам человека в Астраханской области, Московскую Хельсинскую группу, фонд "Общественный вердикт" и в правозащитную организацию "Машр".

"С момента перевода его в ИК-8 [в Астраханской области], на него постоянно оказывается давление, в отношении него применяются меры дисциплинарного характера, его необоснованно водворяют в ШИЗО и так далее. Около недели назад, нам стало известно, что он был переведен в ПКТ [помещение камерного типа]", – сказано в письме Албагачиевой, которое опубликовал сегодня на своей странице в Facebook* правозащитник Магомед Муцольгов.

По словам Албагачиевой, её сын подвергается необоснованным наказаниям в колонии периодически. "Абдул-Малик с момента задержания и на ходе предварительного расследования подвергался жестоким пыткам, в том числе с применением электрического тока, что негативно отразилось на его здоровье. На данный момент, мой сын имеет множество заболеваний, в том числе приобретённую эпилепсию", – заявила Маржан Албагачиева.

Она попросила правозащитников оказать содействие в защите прав ее сына.

Напомним, уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен в августе 2018 года судом к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату.

Албагачиев заявил, что в ходе предварительного следствия он подвергался пыткам. По версии защиты, пытками силовики добивались от Албагачиева признания, что он воевал в Сирии за запрещенную в России судом террористическую организацию ИГ. 11 мая родственники Албагачиева добились возбуждения дела в отношении сотрудников ингушского центра "Э" после заявления о пытках Албагачиева. На суде защита заявила об отсутствии доказательств причастности Албагачиева к сирийским боевикам, а также к найденному у него самодельному взрывному устройству. 12 июля 2018 года стало известно, что прокурорская проверка подтвердила факт пыток Албагачиева.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сокамерник Албагачиева подтвердил факт давления на ключевого свидетеля", "Правозащитники заявили о нежелании СК расследовать дело о пытках боксера Хамхоева", "Смерть Эльджаркиева обнадежила адвокатов Альберта Хамхоева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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