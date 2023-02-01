Ростовский суд обязал католического священника покинуть Россию

01 февраля 2023, 12:18

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Апелляционная инстанция в Ростове-на-Дону не удовлетворила жалобу на решение выдворить из России настоятеля католической церкви в Новочеркасске Михала Мжыглуда. Польский священник нарушил миграционное законодательство, что может создать угрозу безопасности государства и жизни людей, указал суд.

Ростовский облсуд оставил в силе решение Новочеркасского горсуда, который постановил выдворить из России настоятеля местной католической церкви, гражданина Польши Михала Мжыглуда в связи с нарушением режима пребывания в России, сообщает сегодня "Интерфакс".

Михал Мжыглуд был обвинен по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), сообщила сегодня пресс-служба Ростовского облсуда.

"19 января 2023 года Мжыглуда М.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением в форме контролируемого самостоятельного выезда за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте суда.

Апелляционная инстанция 31 января не удовлетворила жалобы Мжыглуда и трех его защитников, отмечается в публикации.

Часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ предусматривает штраф от 2000 до 5000 рублей "с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового".

По данным Новочеркасского горсуда, Михал Мжыглуд в апреле 2022 года прибыл в город и зарегистрировался по одному адресу, а жил по другому, хотя закон требует, чтобы иностранец в течение семи дней уведомил власти о смене адреса. "В судебном заседании Мжыглуд М.В. свою вину признал и пояснил, что зарегистрирован по адресу: <адрес>, но фактически с 1 апреля 2022 года постоянно проживает по адресу: <адрес>. Полагал, что в уведомлении не было необходимости, поскольку адреса расположены рядом", - говорится в постановлении, размещенном на сайте суда.



При назначении наказания суд учел "общественную опасность и длительность правонарушения, которое выражается в игнорировании иностранным гражданином норм, регламентирующих порядок пребывания (проживания) иностранных граждан на территории РФ, что может создать угрозу безопасности государства, жизни и здоровью других людей", отмечается в судебном акте.

"Учитывая, что Мжыглуд М.В. имеет денежные средства и готов выехать за пределы РФ за счет собственных средств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания без помещения Мжыглуда М.В. в специализированное учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ", - указано в документе.

Михал Мжыглуд работает в России не один год, в разное время он был настоятелем кафедрального собора в Саратове и священником в Казани. В январе 2022 года, по официальным документам, он руководил католическим приходом в Волгодонске и являлся настоятелем храма Успения Пресвятой Девы Марии в Новочеркасске, сообщило 20 января 1rnd.

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