Власти сообщили о гибели на Украине двух сельчан из Астраханской области

27 января 2023, 00:07

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Виктор Верещагин и Андрей Слесарев погибли на Украине, сообщили администрации Ахтубинского и Икрянинского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 69 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Рафхат Наурзалиев стал 67-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Капустин Яр Виктор Верещагин погиб в октябре 2022 года в зоне специальной военной операции, его вдове передан орден Мужества, сообщила 26 января администрация Ахтубинского района. "Он не участвовал в боевых действиях, обеспечивал исполнение подразделением задач по предназначению во время проведения СВО", - указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

26 января в селе Ильинка похоронен Андрей Слесарев, участвовавший в военной операции на Украине, сообщила администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 69 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.05 мск 27 января сообщили о гибели на Украине не менее 1248 жителей юга России, в том числе 732 жителей СКФО и 516 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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