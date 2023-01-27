27 января 2023, 00:07

Власти сообщили о гибели на Украине двух сельчан из Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Виктор Верещагин и Андрей Слесарев погибли на Украине, сообщили администрации Ахтубинского и Икрянинского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 69 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Рафхат Наурзалиев стал 67-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Капустин Яр Виктор Верещагин погиб в октябре 2022 года в зоне специальной военной операции, его вдове передан орден Мужества, сообщила 26 января администрация Ахтубинского района. "Он не участвовал в боевых действиях, обеспечивал исполнение подразделением задач по предназначению во время проведения СВО", - указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

26 января в селе Ильинка похоронен Андрей Слесарев, участвовавший в военной операции на Украине, сообщила администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 69 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.05 мск 27 января сообщили о гибели на Украине не менее 1248 жителей юга России, в том числе 732 жителей СКФО и 516 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Разведчик из Ростовской области погиб на Украине", "Житель Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 января 2023, 23:13

26 января 2023, 22:15

26 января 2023, 21:16

26 января 2023, 20:23

  • Суд оставил в силе решение о штрафе Тамаре Гродниковой

    Советский районный суд Волгограда признал сегодня законным решение мирового судьи, который обязал активистку Тамару Гродникову выплатить 40 тысяч рублей за неуплату ранее назначенного штрафа по статье о дискредитации армии. Гродникова рассказала, что деньги на оплату штрафа собраны, но она будет вынуждена просить о рассрочке.

26 января 2023, 19:33

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи