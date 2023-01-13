13 января 2023, 09:21
Почти 7 тысяч человек остаются без света в Дагестане
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Электроснабжение нарушено в домах 6,9 тысячи жителей Дагестана, специалисты завершают работы по восстановлению электричества, сообщили в ПАО "Россети Северный Кавказ".
Как писал "Кавказский узел", 12 января жители Дагестана пожаловались, что в некоторых населенных пунктах света нет уже второй день, ситуация усугубляется низким давлением газа и проблемами с отоплением. Без света остаются около 80 тысяч жителей республики, на устранение аварий направлены дополнительные ремонтные бригады, отчиталось в тот же день министерство энергетики Дагестана.
В поселке Караман-2 близ Махачкалы нет света четвертые сутки, заявили 12 января местные жители, которые перекрыли трассу, требуя возобновить подачу электроэнергии. "Дагэнерго" отчиталось о ремонтных работах, а чиновники призвали протестующих разойтись, пообещав скорое восстановление электроснабжения.
Специалисты завершают работы по восстановлению электричества в дома, оставшиеся обесточенными из-за непогоды, сообщили сегодня в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ".
"По состоянию на 6:00 (мск) 13 января число жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, снижено до 6,9 тыс. человек", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".
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Автор: "Кавказский узел"