13 января 2023, 09:21

Почти 7 тысяч человек остаются без света в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Электроснабжение нарушено в домах 6,9 тысячи жителей Дагестана, специалисты завершают работы по восстановлению электричества, сообщили в ПАО "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", 12 января жители Дагестана пожаловались, что в некоторых населенных пунктах света нет уже второй день, ситуация усугубляется низким давлением газа и проблемами с отоплением. Без света остаются около 80 тысяч жителей республики, на устранение аварий направлены дополнительные ремонтные бригады, отчиталось в тот же день министерство энергетики Дагестана.

В поселке Караман-2 близ Махачкалы нет света четвертые сутки, заявили 12 января местные жители, которые перекрыли трассу, требуя возобновить подачу электроэнергии. "Дагэнерго" отчиталось о ремонтных работах, а чиновники призвали протестующих разойтись, пообещав скорое восстановление электроснабжения.

Специалисты завершают работы по восстановлению электричества в дома, оставшиеся обесточенными из-за непогоды, сообщили сегодня в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ".

"По состоянию на 6:00 (мск) 13 января число жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, снижено до 6,9 тыс. человек", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители дагестанского села пожаловались на перебои с электроснабжением", "Махачкалинцы пригрозили протестами из-за проблем с подачей света", "Пять человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Хасавюрте".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 января 2023, 10:11

13 января 2023, 08:31

  • 1 Житель Чечни погиб в военной операции

    В военной операции на Украине погиб Асланбек Эдилов, сообщила администрация Серноводского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 61 уроженца Чечни.

13 января 2023, 07:52

13 января 2023, 06:56

13 января 2023, 05:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи