Военный из Майкопа погиб на Украине

27 декабря 2022, 07:30

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Военнослужащий из Майкопа Андрей Нечаев погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 13 военных из Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Александр Козин из Майкопа. Он стал, по меньшей мере, 12 военнослужащим, чью смерть на Украине подтвердили власти Адыгеи.

Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов передал орден Мужества семье погибшего на Украине майкопчанина Андрея Нечаева, сообщило Майкопское телевидение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах репортажа показана, в частности, семья погибшего военного, а также Митрофанов, который выразил свои соболезнования и передал награду.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 13 уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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