Александр Козин. Cкриншот https://t.me/maikop_adm/3958?single

18 ноября 2022, 21:38

Военный из Майкопа погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Александр Козин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Майкопа. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 12 жителей Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что сержант Павел Петров стал 11-м уроженцем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший лейтенант Александр Козин погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Майкопа. 

Александр Козин родился в Южно-Курильске Сахалинской области. Вскоре семья переехала в Майкоп, где Александр окончил школу №10, в 2015 году - закончил Ростовский государственный университет. В 2011-2012 годах Александр проходил срочную военную службу. А в августе 2015 года он поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию. Проходил службу в одной из воинских частей города Майкопа. Александр погиб в июле в ходе военной операции на Украине, ему было 29 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 12 уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два уроженца Дагестана погибли на Украине", "Администрация Каспийска сообщила о гибели трех военных на Украине", "Три мобилизованных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 ноября 2022, 22:28

  • Профсоюзы потребовали расследовать гибель рабочего на "Руставском азоте"

    Предприятие должно допустить профсоюз и инспекцию труда к расследованию причин обрушения строительных лесов на "Руставском азоте", в результате которого один человек погиб и четверо пострадали, сообщил глава профсоюза работников горной и металлургической промышленности Грузии. Инспекция труда частично остановила работу предприятия.

18 ноября 2022, 20:54

18 ноября 2022, 20:11

  • Экономисты объяснили заинтересованность Азербайджана в российском газе

    "Газпром" сообщил о начале поставок газа в Азербайджан, до марта 2023 года планируется экспортировать до одного миллиарда кубометров. Поставки из России призваны обеспечить растущие потребности Азербайджана зимой, при этом "Газпром" может поставлять газ по выгодным тарифам, а Азербайджан сможет экспортировать соответствующие объемы в Европу по более высоким ценам, указали азербайджанские аналитики.

18 ноября 2022, 19:26

18 ноября 2022, 18:29

  • Минобороны Азербайджана заявило о перестрелках на границе с Арменией

    Армянские военные обстреляли сегодня расположение азербайджанских вооруженных сил в Кельбаджарском районе, а с позиций, находящихся под контролем российских миротворцев, были обстреляны позиции в Физулинском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало сообщение об обстреле на Кельбаджарском направлении дезинформацией.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи