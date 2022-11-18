Военный из Майкопа погиб на Украине

18 ноября 2022, 21:38

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Старший лейтенант Александр Козин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Майкопа. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 12 жителей Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что сержант Павел Петров стал 11-м уроженцем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший лейтенант Александр Козин погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Майкопа.

Александр Козин родился в Южно-Курильске Сахалинской области. Вскоре семья переехала в Майкоп, где Александр окончил школу №10, в 2015 году - закончил Ростовский государственный университет. В 2011-2012 годах Александр проходил срочную военную службу. А в августе 2015 года он поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию. Проходил службу в одной из воинских частей города Майкопа. Александр погиб в июле в ходе военной операции на Украине, ему было 29 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 12 уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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