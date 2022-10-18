Павел Петров. Скриншот фото из ТГ-канала мэрии МАйкопа от 17.10.22, https://t.me/maikop_adm/3616?single

18 октября 2022, 23:24

Мэрия Майкопа сообщила о гибели связиста на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Павел Петров погиб на Украине, сообщила мэрия Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 11 уроженцев Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Серей Бражников стал десятым военнослужащим из Адыгеи, чью гибель на Украине официально подтвердили власти республики.

Сержант Павел Петров погиб на Украине. Посмертно он награждён орденом Мужества и медалью Суворова, сообщила 17 октября администрация Майкопа.
 
Павел служил по контракту, он организовывал и поддерживал качественную связь в районах ведения боевых действий, указано в сообщении в Telegram-канале администрации города.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 11 уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Глава Адыгеи анонсировал помощь семьям мобилизованных", "Военный из Волгоградской области погиб на Украине", "Уроженец Ногайского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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