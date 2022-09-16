16 сентября 2022, 18:01

Власти Адыгеи сообщили об убитом на Украине контрактнике

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Серей Бражников стал десятым военнослужащим из Адыгеи, чью гибель на Украине официально подтвердили власти республики.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Валерий Заволянский погиб на Украине, ему присвоено звание Героя России, сообщил 2 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В Майкопе сегодня передана государственная награда семье погибшего на Украине военнослужащего. Орден Мужества родным рядового Сергея Бражникова передал мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, сообщило сегодня издание "Адыгея Сегодня".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 10 уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Официально подтверждена гибель на Украине 700 уроженцев юга России", "Кумпилов сообщил о гибели офицера на Украине", "Два добровольца из Адыгеи погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

16 сентября 2022, 17:57

  • Эвакуированы более 7600 жителей приграничных сел Армении

    Женщины, дети и пожилые люди из сел Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областей вынуждены были покинуть свои дома из-за эскалации конфликта на границе, всего эвакуировано более 7600 человек, сообщила сегодня омбудсмен Кристине Григорян. В результате обстрелов повреждены жилые дома и автомобили, а также линии передач и газопровод, сообщил глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

16 сентября 2022, 17:16

  • Два астраханца погибли на Украине

    Дамир Исенгалиев из Икрянинского района и Арсен Мухамбетов из Ахтубинского района погибли на Украине, сообщили районные администрации. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 42 уроженцев Астраханской области.

16 сентября 2022, 16:39

  • Военные Армении и Азербайджана поспорили об итоге боев на границе

    Подразделения азербайджанской армии продвинулись на территорию Армении на глубину до 7,5 километра, в частности приблизившись к Джермуку, часть азербайджанских военных находится в окружении, сообщил сегодня глава Генштаба Армении. Минобороны Азербайджана опровергло данные об окружении солдат, не прокомментировав сведения о продвижении азербайджанских войск.

16 сентября 2022, 15:42

16 сентября 2022, 15:09

  • Продлен арест двум обвиняемым по делу о смерти Инала Джабиева

    Цхинвальский горсуд продлил на два месяца арест двум силовикам, Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву, обвиняемым по делу о смерти Инала Джабиева после допроса. Однако судья отказался рассматривать сегодня вопрос о передаче дела на доследование, мотивировав решение отсутствием одного из подсудимых.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи