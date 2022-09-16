Власти Адыгеи сообщили об убитом на Украине контрактнике

16 сентября 2022, 18:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой Серей Бражников стал десятым военнослужащим из Адыгеи, чью гибель на Украине официально подтвердили власти республики.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Валерий Заволянский погиб на Украине, ему присвоено звание Героя России, сообщил 2 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В Майкопе сегодня передана государственная награда семье погибшего на Украине военнослужащего. Орден Мужества родным рядового Сергея Бражникова передал мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, сообщило сегодня издание "Адыгея Сегодня".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 10 уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.