Махачкалинец оштрафован за избиение силовика на акции протеста

26 декабря 2022, 18:22

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Суд приговорил жителя Махачкалы Ису Абдулаева к штрафу в 50 тысяч рублей, признав его виновным в избиении офицера полиции во время акции протеста против мобилизации. Абдулаев признал вину, сообщила сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. К 8 октября не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в Махачкале.

Советский райсуд Махачкалы оштрафовал на 50 тысяч рублей местного жителя Ису Абдулаева, признав его виновным в применении к полицейскому неопасного для жизни насилия (часть 1 статьи 318 УК РФ) во время акции против мобилизации 25 сентября, сообщила адвокат от "ОВД-Инфо"* Нателла Агаева, участвующая в деле.

По версии следствия, 25 сентября к Абдулаеву, который находился около Дагестанского государственного театра кукол, где проходила акция, подошел офицер полиции Магомедов и потребовал прекратить «противоправные действия». После этого Абдулаев нанес полицейскому «не менее двух ударов рукой в области головы», в результате тот получил ушибы, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте "ОВД-Инфо"*.

Часть 1 статьи 318 УК РФ предусматривает от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

В суде Абдулаев полностью признал вину и попросил вынести приговор в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, рассказала Нателла Агаева. Смягчающими обстоятельствами суд счел, в частности, то, что Абдулаев воспитывает двоих малолетних детей, а его жена беременна, говорится в публикации.

Дело Исы Абдулаева поступило в суд 29 ноября, по нему состоялось два заседания, приговор был вынесен 20 декабря, говорится в карточке дела на сайте суда. Подробности дела, по состоянию на 18.20 мск 26 декабря, в карточке не приведены.

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