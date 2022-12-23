Защита жителя Дагестана добилась снижения его срока по делу о помощи боевикам

23 декабря 2022, 03:25

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Верховный суд Дагестана сократил срок заключения Шамилю Даитбекову, осужденному по обвинению в помощи боевикам. Даитбеков освободится 28 декабря, защита намерена добиваться его реабилитации.

Житель Дагестана Шамиль Даитбеков был обвинен по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Следствие утверждало, что он в 2018 году несколько раз передал продукты боевикам, обвинитель требовал для него 10 лет лишения свободы.

В 2020 году Кумторкалинский районный суд приговорил Даитбекова к восьми годам заключения по этой статье, однако Верховный суд Дагестана отменил приговор в феврале 2021 года, направив дело на повторное рассмотрение. В 2022 году суд вновь признал мужчину виновным, но назначил ему меньший срок - пять лет и восемь месяцев колонии. Защита Шамиля Даитбекова, подав апелляцию на второй приговор, добилась переквалификации обвинения, сообщило 22 декабря со ссылкой на адвоката издание "Кавказ.Реалии"*.

Даитбеков - житель селения Учкент. Ему вменяли помощь боевикам "кизилюртовской группы" Дагиру Гаджиеву и Мусе Билалову, которые были убиты в октябре 2018 года в Эндирее. Даитбекова задержали за десять дней до спецоперации, в которой были убиты Билалов и Гаджиев; защита заявляла, что он подписал признательные показания под пытками, а дело сфальсифицировано, а допрошенные в суде силовики давали противоречивые показания, писал в октябре 2021 года "Черновик".

Верховный суд Дагестана счел, что Даитбеков виновен не в участии в незаконном вооруженном формировании, а в пособничестве боевикам. Обвинение в пособничестве предполагает более мягкое наказание, поэтому срок мужчины был сокращен до четырех лет и трех месяцев.

Шамиль Даитбеков должен освободиться 28 декабря, так как отбыл этот срок в СИЗО во время следствия по делу, сообщил его адвокат Аталав Асиялов. Защитник намерен обжаловать решение Верховного суда Дагестана в кассационной инстанции, требуя признать Даитбекова невиновным.

Во время первого процесса по делу Шамиля Даитбекова защита указывала, что мужчина страдает серьезным заболеванием, состоит на учете у психиатра в связи с ментальными нарушениями, не имеет даже начального образования и не говорит по-русски, в силу чего никак не мог дать такие подробные и обстоятельные показания, какие есть в деле, отмечается в публикации издания от июля 2019 года.

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