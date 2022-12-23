23 декабря 2022, 03:25

Защита жителя Дагестана добилась снижения его срока по делу о помощи боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Верховный суд Дагестана сократил срок заключения Шамилю Даитбекову, осужденному по обвинению в помощи боевикам. Даитбеков освободится 28 декабря, защита намерена добиваться его реабилитации. 

Житель Дагестана Шамиль Даитбеков был обвинен по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Следствие утверждало, что он в 2018 году несколько раз передал продукты боевикам, обвинитель требовал для него 10 лет лишения свободы.

В 2020 году Кумторкалинский районный суд приговорил Даитбекова к восьми годам заключения по этой статье, однако Верховный суд Дагестана отменил приговор в феврале 2021 года, направив дело на повторное рассмотрение. В 2022 году суд вновь признал мужчину виновным, но назначил ему меньший срок -  пять лет и восемь месяцев колонии. Защита Шамиля Даитбекова, подав апелляцию на второй приговор, добилась переквалификации обвинения, сообщило 22 декабря со ссылкой на адвоката издание "Кавказ.Реалии"*.

Даитбеков - житель селения Учкент. Ему вменяли помощь боевикам "кизилюртовской группы" Дагиру Гаджиеву и Мусе Билалову, которые были убиты в октябре 2018 года в Эндирее. Даитбекова задержали за десять дней до спецоперации, в которой были убиты Билалов и Гаджиев; защита заявляла, что он подписал признательные показания под пытками, а дело сфальсифицировано, а допрошенные в суде силовики давали противоречивые показания, писал в октябре 2021 года "Черновик". 

Верховный суд Дагестана счел, что Даитбеков виновен не в участии в незаконном вооруженном формировании, а в пособничестве боевикам. Обвинение в пособничестве предполагает более мягкое наказание, поэтому срок мужчины был сокращен до четырех лет и трех месяцев. 

Шамиль Даитбеков должен освободиться 28 декабря, так как отбыл этот срок в СИЗО во время следствия по делу, сообщил его адвокат Аталав Асиялов. Защитник намерен обжаловать решение Верховного суда Дагестана в кассационной инстанции, требуя признать Даитбекова невиновным.

Во время первого процесса по делу Шамиля Даитбекова защита указывала, что мужчина страдает серьезным заболеванием, состоит на учете у психиатра в связи с ментальными нарушениями, не имеет даже начального образования и не говорит по-русски, в силу чего никак не мог дать такие подробные и обстоятельные показания, какие есть в деле, отмечается в публикации издания от июля 2019 года. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полковник Исаев отказался признать вину по делу о терактах в московском метро и Кизляре", "Северокавказские силовики отчитались о поимке пособника боевиков", "Силовики отчитались о задержании двоих бывших членов групп Басаева и Хаттаба".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 декабря 2022, 04:24

  • Блокада Карабаха сорвала встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

    Ереван отказался обсуждать подготовку мирного договора с Азербайджаном на трехсторонней встрече министров иностранных дел в Москве, заявил МИД России. Армянская сторона просила перенести запланированную на 23 декабря встречу в связи с блокировкой Лачинского коридора, возразил представитель МИД страны.

23 декабря 2022, 02:26

23 декабря 2022, 01:27

23 декабря 2022, 00:28

22 декабря 2022, 23:33

  • 1 Многодетные дагестанки сочли несправедливой мобилизацию мужей

    Два жителя Дагестана, которые являются единственными кормильцами семей с тремя детьми, отправлены для участия в военной операции на Украине, попытки оспорить их мобилизацию безуспешны, рассказали их жены. В законе закреплено право на отсрочку для мужчин с четырьмя детьми, отметил юрист.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи