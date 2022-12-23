23 декабря 2022, 02:26

Родители блогера-эмигранта задержаны в Астрахани

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Блогер Василий Шевцов, покинувший Россию после объявления мобилизации, сообщил о задержании своих родителей в Астрахани. Преследование близких он связывает со своими оппозиционными публикациями. 

Как утверждает блогер, его родители Юрий и Галина Шевцовы были задержаны в Астрахани при участии сотрудника ФСБ. Супругов оставляют на ночь в отделе полиции.

По словам Шевцова, силовики не позволили его сестре зайти в здание и увидеться с родителями, причину задержания ей также не объяснили. Отец блогера во время последнего разговора сообщил, что его и супругу "забирают на допрос".

«Их разделили по разным камерам, оставляют [в отделе полиции] на сутки. Завтра какой-то суд», - цитирует слова Василия 22 декабря правозащитный проект ОВД-Инфо*.

Матери Шевцова 55 лет, отцу - 60 лет. Блогер связывает задержание родителей со своими публикациями в Telegram и на YouTube, отмечает медиа-проект SOTA.

Василий Шевцов уехал из России 22 сентября. Его YouTube-проект "Каспийский браконьер", который описывается как "военно-политический канал", существует с сентября 2019 года и насчитывает по состоянию на 1,55 мск сегодня 5,32 тысячи подписчиков.

Две первые публикации в канале - ролики о грузино-абхазском конфликте и первой чеченской войне, опубликованные три года назад - являются и самыми популярными, они собрали 171 тысячу и 843 тысячи просмотров соответственно, тогда как все последующие ролики канала имеют от нескольких сотен до 77 тысяч просмотров. С сентября 2019 года до марта 2020 года канал обновлялся регулярно, затем последовал двухлетний перерыв в публикациях.

В октябре и ноябре 2022 года "Каспийский браконьер" опубликовал четыре новых видео с пацифистскими лозунгами, критикой мобилизации и российского руководства. Последнее на сегодня видео канала, опубликованное 10 ноября, содержит призыв к мобилизованным, оформленный через нецензурное обращение; этот ролик получил тысячу просмотров.

Telegram-канал "Каспийского браконьера" на сегодня имеет 1861 подписчика, критические посты Шевцова о мобилизации и российской власти собирают в среднем по нескольку десятков комментариев. Среди опубликованных в декабре постов три записи посвящены возможному убийству чеченского блогера Тумсо Абдурахманова - Шевцов беспокоится о его судьбе, выражая надежду, что Тумсо жив.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

**  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пацифистские публикации привлекли внимание силовиков к супружеской паре сочинцев", "Премьера пьесы в Ереване привлекла внимание мигрантов из России", "Суд встал на сторону депутата в споре с блогером из Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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23 декабря 2022, 01:27

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