Жители  Ростовской области раскритиковали власти за проблемы с общественным транспортом

18 декабря 2022, 11:09

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Нехватка запчастей и водителей являются главными проблемами в сфере общественного транспорта в Ростовской области, заявил глава регионального Минтранса Владимир Окунев. Проблемы с общественным транспортом возникли из-за плохой работы чиновников, заявили местные жители во "ВКонтакте". Также они потребовали передать эту отрасль в частные руки.

Плохая работа общественного транспорта в Ростовской области связана с отсуствием запчастей и водителей, заявил министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. "Почему у нас общественный транспорт ходит плохо? Это отсутствие запчастей и отсутствие водителей. Вот эти два критерия присутствуют на сегодняшний день", – привел 17 декабря слова Окунева 1rnd.ru.

Для решения кадрового дефицита власти создают рабочие места для практикантов, добавил он.

Публикация с утверждением министр транспорта Ростовской области, что плохая работа общественного транспорта в регионе связана с отсутствием запчастей и водителей, была размещена сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Это Ростов", на которую подписаны около 474 тысяч пользователей. На 11.00 мск эта запись набрала 108 отметок с реакцией пользователей и 63 комментария.

"Здесь только одна причина..." – написала Мариетта Левада.

"Так это проблемы Мин транса, не могут организовать работу", – заявила Рената Литвинова.

"Причины любые, только не плохая работа Минтранса региона, а соответственно, неспособность лица, возглавляющего министерство, организовать работу данной структуры", – считает Александр Бардашов.

"Окунев ничего за год не сделал для городского общественного транспорта, но причины назвал", – написал Юрий Ростовский.

Другая часть комментаторов призвала власти вернуть общественный транспорт в Ростовской области в частные руки.

"Да вводите уже обратно частников. Они и работали качественно, и транспорт у них был ухоженный, что вы наделали?" – спросила Татьяна Медведева.

"Скупой платит дважды, а то и трижды. Верните малый бизнес", – написал Сергей Ховрич.

Еще одна часть пользователей сочла, что причина нехватки водителей в низкой оплате труда.

"Может всё дело в оплате труда?" – спросила Людмила Головатая.

"Да потому что не хочет никто работать за копейки", – считает Станислав Фриден.

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