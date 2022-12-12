Пикет в защиту Конституции вызвал эмоциональную реакцию прохожих в Волгограде

12 декабря 2022, 21:12

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Некоторые прохожие в Волгограде поддержали призыв пикетчицы Галины Тихенко соблюдать конституционные права граждан, другие сочли неуместной акцию Тихенко и ее требования.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня задержали пенсионерку из Волжского Галину Тихенко, которая проводила на Аллее Героев в Волгограде одиночный пикет с требованием соблюдать Конституцию России. Полтора часа Тихенко провела в отделе полиции, где с нее взяли объяснения и изъяли плакаты для лингвистической экспертизы.

Галина Тихенко и ранее проводила акции протеста в Волгограде. 23 июля 2021 года суд признал ее виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Волгоградский облсуд оставил в силе это решение, и защитники Волго-Ахтубинской поймы с помощью пользователей соцсетей собрали нужную сумму на оплату штрафа пенсионерке.

Пикет Галины Тихенко прошел в День Конституции, который отмечается 12 декабря, на нем она выступила в защиту конституционных прав граждан. Пикетчица разложила на скамейке пять плакатов, на которых были надписи: «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по Федеральному закону. Ст. 3. Конституция РФ», «Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Конституция РФ», «Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Ст. 31 Конституции РФ» и другие надписи.

В руках она держала два плаката с выписками из статьи 3 Конституции о народовластии. На груди у нее висел еще один плакат с надписью «Уважайте Конституцию – основной закон России», передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте пикета.

"Я требую, чтобы президент клялся на Конституции и свято выполнял ее статьи. А он вместо этого [безосновательно] ввел поправки, теперь она недемократичная. Я вышла на пикет, и посмотрим, как сегодня будет Конституция выполняться. Могут меня незаконно задержать. Официально право на одиночный пикет не отменено, но на деле находят любую причину для задержания. Не разрешают митинги и пикеты. Сам выход уже считается нарушением, неважно, какое требование выдвигает активист", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» во время своего пикета Галина Тихенко.

Активистка отметила, что штраф в 150 тысяч рублей уплатила полностью и после суда "прошло много времени". "Теперь могу выходить на пикеты. Это мой первый выход на акцию после тех судов. Риск уголовного преследования есть. Но меня не за что привлекать к суду. Я закон не нарушаю", - заметила Тихенко.

Пикет привлек внимание как полиции, так и прохожих. Люди читали плакаты и высказывали Галине Тихенко свои мнения. Мужчина, не назвавший своего имени, вел себя агрессивно. Он кричал, что пикетчица работает на иностранную разведку и "нарушает общественный порядок".

"Вот кто ей разрешил тут с плакатами стоять? Кто вам разрешил снимать на камеру меня и ее? – спросил он корреспондента "Кавказского узла". - Вы понимаете, что это все играет на руку нашим врагам? Сейчас не то время, когда можно такие акции устраивать. Я на вас в полицию пожалуюсь", - заявил прохожий.

В свою очередь 37-летний временно безработный Аркадий Сергеев поддержал требования пикетчицы. По его словам, «все ее действия законны и оправданы». "В стране власти не объявили военное положение или чрезвычайную ситуацию. Никто не ограничивает конституционные права граждан. Поэтому проведение одиночных пикетов – безоговорочно законно, критика власти – безоговорочно законна. Все требования, изложенные на плакатах этой женщины, я поддерживаю безоговорочно!" - сказал он.

Туристы из Екатеринбурга, 30-летние Нелли и Сергей, наблюдали за пикетом с соседней лавочки. Они дали нейтральную оценку акции. "Душещипательная тема [защита конституционных прав]. Конституция в России есть. И это прекрасно. Все мои права на текущий момент соблюдаются", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Нелли.

На вопрос, считает ли она законными запреты на проведение подобных пикетов, женщина ответила, что "люди иногда не умеют выражать свое мнение". "И оно [публично высказанное мнение] бывает достаточно спорно, иногда возможны вбросы и фейки. Нейтрально к пикету отношусь", - сказала она.

"Все мои конституционные права соблюдаются. Не было проблем с этим. Нет ничего совершенного, и законы не могут быть совершенными. Есть над чем работать. В целом все правильно у нее написано", - сказал спутник Нелли Сергей, прочитав плакаты Тихенко.

Яна Петрова, работающая руководителем проектного отдела, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не знала о том, что 12 декабря отмечается День Конституции. Она заявила, что считает российскую Конституцию несовершенной. "На опыте статьи [Конституции] тяжеловато исполняются. Не всегда все легко", - сказала Яна Петрова.

По словам женщины, для нее актуальными являются конституционные права, связанные с безопасностью и охраной здоровья. На вопрос, не считает ли она, что конституционное право на свободу слова и выражения мнения в России сейчас ущемляется, Яна ответила утвердительно. "Еще сильнее ужесточили. Хотелось бы говорить правду. Будет конкуренция [мнений], правительство будет понимать, где проблемы. А если не высказываться, то власти будут думать, что все идеально. Но не все идеально", - сказала она.

Эксперт-миколог Ирина Горбунова назвала наиболее для себя актуальными конституционные права на бесплатное медицинское обслуживание и гарантии на благоприятную экологическую среду. "В нашем регионе нет контроля за исполнением этих конституционных прав. И это порождает некую халатность, безалаберность, непрофессионализм. Жители сами должны подвигать чиновников к исполнению законов, а не просто смиренно просить гарантов конституции выполнять контрольные функции. Не нужно выходить на митинги. Надо обращаться в надзорные органы. Если обращаться грамотно – то реагируют и решают проблемы", - выразила свое мнение Ирина Горбунова.

23-летняя студентка консерватории Ксения Лепёхина сообщила, что для студентов ее вуза актуальны конституционные права на труд. "Право на труд актуально. Мы, студенты, часто подрабатываем. Потом после выпуска трудоустраиваться надо будет", - сказала она.

По мнению девушки, подобные пикеты нужно проводить «смотря по политической обстановке». "А так в свободной стране живем. Все нормально, доступно. Можно [проводить пикеты], если делать правильными словами - не призывать ни к чему, выражать только свое мнение. Про то, что людей судили за высказывания в соцсетях, я ничего не слышала", - сказала Ксения Лепёхина.

Отец троих детей, председатель совета «Дома с лебедями» Сергей Островский назвал Конституцию и законы России «самыми совершенными, самыми честными по отношению к правам человека». "Однако исполнение этих законов разносит в пух и прав часто самую глубокую мысль, которую законотворцы веками прорабатывали. И часто уровень и качество жизни не дотягивает до желаемых результатов", - сказал он.

В качестве примера неисполнения конституционных прав людей Сергей Островский привел ситуацию в поселке Приволжский Светлоярского района из-за отсутствия централизованного водоснабжения. По его данным, там проживает более двух тысяч человек, в том числе многодетные семьи. "Воду доставляют им подвозом, вынуждены покупать цистернами, потому что кому-то это выгодно - людям воду в бочках возить по высоким ценам", - заявил Островский.

На просьбу высказать мнение об одиночном пикете Тихенко Сергей Островский заметил, что "слово – сильный инструмент". "Лишние волнения могут привести к непредсказуемым последствиям", - пояснил он.

Напомним, волгоградские активисты неоднократно проводили акции в поддержку Тихенко. Так, 25 августа 2021 года четыре активистки провели одиночные пикеты с требованием прекратить ее судебное преследование. По меньшей мере дважды – 22 августа и 25 июля 2021 года - пикеты в поддержку Тихенко проводил волгоградский активист Владимир Тельпук.

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