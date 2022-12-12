Краснодарцы пожаловались на зловоние от реки Кубань

12 декабря 2022, 07:41

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На набережной Кубани в районе Тургеневского моста невозможно гулять, так как от реки несется зловоние, пожаловалась местная жительница в Telegram. Аналогичная ситуация во многих прибрежных районах Краснодара, отметили пользователи мессенджера.

Телеграм-канал "Типичный Краснодар" (более 154 тысяч подписчиков) опубликовал 11 декабря сообщение одной из читательниц, которая пожаловалась на зловоние, доносящееся со стороны реки Кубань в районе Тургеневского моста.

"По Кубано-набережной невозможно гулять, зловонный запах от нечистот, которые сбрасывают в реку под Тургеневским мостом <...> запах канализации по всей набережной", - приводится сообщение читательницы.

Публикация набрала по данным на 06.00 мск сегодня, 12 декабря 118 комментариев. Пользователи в основном подтвердили, что от реки нередко доносится неприятный запах. "Вы в Гидрострое погуляйте вдоль Кубань, вонища стоит за километр", - отметил Виталий Vitaly. "На 2 Пятилетке такая история уже десяток лет... Воняет на окружность в километр примерно", - написал Pablo Escobaryan.

"И рядом стоят красавцы-дома, находится парк 30-летия Победы, Поцелуев мост... Канализация Кубань теперь является визитной карточной нашего города. Это уже не река Кубань, это - канализация Кубань", - сетует пользователь под ником "22674".

"Да, тоже там сегодня были, и все это видели и вдыхали", - подтвердила DolceMilka. "Согласна, вонь на всю набережную, зато элитно", - вторит ей Svetlana Er. "Днем там проезжал, вонь невозможная была. Вопрос, почему администрацию города этот вопрос абсолютно не волнует", - поделился впечатлениями Сергей Хромягин.

"От моста до моста около 5 сбросов, ну и ниже еще", - отметил Ed.

"Для того, чтобы устранить этот запах, нужно с нуля строить систему очистных и канашки для всего города. Так как то, что уже есть, перегружено на 10000 процентов", - отметил Дмитрий.

"В центре города невероятно древние и скудные канализационные коммуникации... Там по сути для центра города нужно ее создавать по новой, так как старая практически на пределе и модернизации не очень пригодна", - поделился "Тень Ворона".

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в феврале 2021 года администрация Краснодара была оштрафована на 3,65 миллиона рублей за сброс неочищенных стоков в реку Кубань и захламление прибрежной полосы.

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