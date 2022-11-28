Стали известны подробности дела о дискредитации военных краснодаркой Потийко

28 ноября 2022, 09:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Краснодара Юлия Потийко вышла на акцию протеста с плакатом, на котором была надпись против проведения мобилизации и спецоперации на Украине, за что была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 ноября стало известно, что суд оштрафовал жительницу Краснодара Юлию Потийко за дискредитацию военных.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье. В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Октябрьский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Юлию Потийко признав ее виновной в дискредитации российских военных, сообщили 27 ноября "Кавказ Реалии"*.

По версии следствия, Потийко вышла на акцию протеста с плакатом, на котором была надпись против проведения мобилизации и спецоперации на Украине. Силовики указали, что этот плакат Потийко написала в отношении президента России Владимира Путина, так как не согласна с политикой, которую он проводит.

В суде жительница Краснодара признала свою вину, также она пояснила, что вышла на акцию протеста, чтобы выразить свою позицию, сказано в публикации.

Комментариев от Юлии Потийко или ее представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 ноября стало известно, что Тимашевский районный суд Краснодара оштрафовал местного жителя Геннадия Комуткова по статье о дискредитации армии.

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