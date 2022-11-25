Суд в Махачкале счел подделкой справку контрактника о ранении на Украине

25 ноября 2022, 16:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактник из Дагестана Мурат Джанхуватов обжаловал отказ госпиталя выдать ему справку о ранении после полученной на Украине контузии, однако военный суд в Махачкале не признал его требования правомерными, указав на возможность подделки справки о ранении.

"Кавказский узел" писал, что 21 ноября стало известно об отказе Махачкалинского гарнизонного суда удовлетворить иск контрактника Роберта Михралиева, которому военный госпиталь не выдал справку о получении ранения в ходе спецоперации на Украине. Ранее контрактник из Дагестана Камильпаша Хасбулатов обжаловал отказ госпиталя выдать ему справку о ранении после полученной на Украине контузии, но военный суд в Махачкале не признал его требования правомерными.

Махачкалинский гарнизонный суд, рассмотрев иск контрактника Мурата Джанхуватова к госпиталю Минобороны , пришел к выводу, что военный подделал медицинские документы о получении ранения на Украине.Джанхуватов в своем иске настаивал, что получил ранение, и соответственно, ему положена выплата в 3 миллиона рублей, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

Как следует из решения суда, контрактник находился на лечении в госпитале с 11 по 13 апреля, с обострением существующего заболевания, "при этом черепно-мозговой травмы не выявлено". После этого он остался на лечении до 29 апреля, после чего военно-врачебная комиссия полностью освободила его от службы на 15 суток. Сведения о полученной черепно-мозговой травме "содержат один регистрационный номер и датированы одной датой, при этом подписаны разными должностными лицами, сведения о черепно-мозговой травме дописаны другим почерком и другой ручкой, а также не указаны характер травмирующего фактора, время получения травмы, данные о признаках поражения головного мозга и об осмотре узкими специалистами", указал суд

Диагнозы "Минно-взрывная травма. Контузия головного мозга. Межреберная невралгия", указанные в справке из больницы в ДНР "являются предварительными, которые уточнены в ходе полного обследования и лечения"Суд отказал истцу в удовлетворении требований и обязал его оплатить судебные расходы.

Как следует из каточки дела на сайте Махачкалинского гарнизонного суда, дело поступило в суд 28 октября, решение по делу было вынесено 17 ноября.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.