Суд признал незаконным бездействие следствия по жалобе на нарушения на выборах в Горячем Ключе

22 ноября 2022, 05:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Октябрьский районный суд города Краснодар обязал Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю провести проверку по факту нарушений избирательных прав члена территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе Валентины Шостак.

«В ноябре Октябрьский районный суд обязал СКР провести проверку, которую я добивалась более года с 18 сентября 2021 года. Более года ушло на то, чтобы добиться начала проверки нарушения моих избирательных прав», - рассказала член ТИК "Горячеключевская" с правом решающего голоса от партии КПРФ Валентина Шостак корреспонденту "Кавказского узла" 21 ноября.

По ее словам, речь идет об инциденте, который произошел во время выборов в Госдуму 18 сентября 2021 года. "Я член ТИК «Горячеключевская» с правом решающего голоса от партии КПРФ. Мне с УИК № 10-09 поступило сообщение о том, что написана жалоба о нарушении избирательного права. Я выехала в УИК № 10-09 и попросила ознакомить меня с жалобой. Но мне не только не дали ознакомиться, меня даже не допустили на заседание данного УИКа № 10-09, где якобы разбиралась эта жалоба. Естественно в удовлетворении этой жалобы было отказано", - сообщила Шостак.

При этом, по ее словам, члены УИК "вели себя вызывающе, унижали и выгоняли" ее. "Я написала заявление 7 октября 2021 года в СКР по проводу ситуации <...> СКР переслал мое заявление в Избирком края, а те, в свою очередь, переправили его в УИК № 10-09 - тем лицам, чьи действия я обжаловала. И на этом все остановилось. Бесполезная переписка длилась полгода. Я обратилась к адвокату Михаилу Беньяшу*, он, собрав отписки СКР, обратился в суд, взяв на себя ведение этого дела. Мне известно, что суд отказывал Михаилу несколько раз. Судьи пересылали друг другу жалобы, так как не могли определить подсудность. И вот, наконец, 16 ноября суд вынес решение в мою пользу», - рассказал Шостак.

Она представила в распоряжении "Кавказского узла" постановление Октябрьского районного суда города Краснодара от 16 ноября по жалобе на бездействие следствия.

Суд установил, что 7 октября 2021 года Валентина Шостак обратилась в Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). В рассмотрении указанного заявления и проведения по нему проверки Шостак было отказано, ее заявление было перенаправлено председателю Избирательной комиссии Краснодарского края.

В жалобе отмечается, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает возможность направления сообщения о преступлении в тот самый орган, деятельность структурного подразделения которого подлежит проверке. Заявитель считает, что следователем нарушены ее конституционные права на судебную защиту в случае совершения преступления.

Суд постановил «признать незаконным бездействие [следователя], выразившееся в нерегистрации заявления о преступлении в книге регистрации сообщений о преступлении, в непроведении доследственной проверки по заявлению Шостак В.И. от 07.10.2021 года о преступлении, в порядке статьи 144 УПК РФ, в непринятии по заявлению Шостак В. И. мер реагирования».

По словам представителя Октябрьского суда, «у сторон на обжалование постановления есть 10 суток до 26 ноября, но жалоб пока не поступало». «Если стороны пошлют жалобу почтой 26 ноября, то она будет считаться поданной в срок, несмотря на то, что она может идти почтой до месяца к месту назначения», - сказала она.

Адвокат Михаил Беньяш* не исключил подачу жалобы Следственным комитетом или прокуратурой для затягивания времени. «Суд признал незаконным бездействие Следственного комитета. Какие последствия это влечёт в случае вступления постановления в силу 26 ноября? Последствия простые. В СКР должны зарегистрировать жалобу заявительницы в книге учета преступлений КУСП. И присвоить данному КУСП номер. Затем в СКР обязаны провести доследственную проверку, чтобы дать правовую оценку незаконному решению избирательных комиссий. У нас задача с нашей доверительницей наказать людей в уголовном порядке, по закону, которые стоят на страже нечестных выборов. Мы не преследуем цели отменить итоги выборов и никогда эту цель не преследовали. Задача - покарать вот этих нечестных людей. Научить их вести себя в рамках закона законным путем», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель организации «Голос»** Давид Канкия пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что данное постановление не направлено на отмену итогов выборов, а лишь нацелено на восстановление прав члена ТИК с правом решающего голоса.

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