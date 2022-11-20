20 ноября 2022, 03:55

53 гражданина Азербайджана получили убежище в Германии

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Власти Германии с январе по октябрь текущего года разрешили 53 гражданам Азербайджана остаться в стране, отклонили 319 ходатайств и прекратили рассмотрение 420 ходатайств.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта из Германии в Азербайджан в порядке реадмиссии возвращены 38 человек, которые не смогли легализовать свое пребывание в этой стране. Правозащитники опасаются, что высланных могут ожидать репрессии в Азербайджане, поскольку ранее были арестованы по меньшей мере четыре активиста, депортированных из ФРГ.

За период с января по октябрь текущего года Федеральное ведомство по миграции и беженцам (Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge) Германии приняло 792 решения в отношении граждан Азербайджана, пишет 18 ноября report.az со ссылкой на данные ведомства.

319 ходатайств о предоставлении убежища было отклонено, 53 гражданам Азербайджана разрешили остаться в Германии. Также ведомство прекратило рассмотрение 420 заявлений. Те граждане Азербайджана, чьи ходатайства не были приняты на рассмотрение, должны добровольно покинуть страну, сообщает oxu.az.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд отказался расследовать пытки в отношении оппозиционера Шахина Гаджиева", "ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского журналиста Ганимата Захида", "Азербайджанский оппозиционер заключен в карцер после начала голодовки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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