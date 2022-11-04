Смерть Марзаганова подчеркнула проблему борьбы с распространением наркотиков в Ингушетии

04 ноября 2022, 10:59

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Множество людей из разных сел Ингушетии пришли на похороны застреленного активиста движения "Антилирика" Магомеда Марзаганова. Властям следует подключиться к борьбе энтузиастов и духовенства с распространением наркотиков в республике, указали активисты.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября стало известно, что активист движения "Антилирика" из села Экажево Магомед Марзаганов, умер в реанимационном отделении больницы в Назрани, где находился с огнестрельным ранением головы.

В ночь на 17 октября Магомед Марзаганов впал в кому после вооруженного покушения на него. По подозрению в нападении были задержаны 25-летний Шамиль Цунтольгов и 27-летний Ислам Хидриев, рассказали источники.

На похороны Марзаганова пришло множество молодых людей

Односельчанин Марзаганова Руслан Костоев сообщил, что такого числа людей, как на похоронах Магомеда, он ранее никогда не видел в местных похоронных процессиях. "Наше село большое, свыше 27 тысяч человек. И я могу с уверенностью сказать, что Магомеда знает подавляющее число экажевцев. Особенно большой популярностью и авторитетом он пользовался у ребят в возрасте от 14 лет и старше. Во-первых, Магомед был мастером спорта по самбо и победителем чемпионатов по греко-римской борьбе. Во-вторых, Магомед один из немногих титулованных чемпионов у нас в республике, кто бесплатно занимался с ребятами, тренировал их. Поэтому проводить в последний путь своего старшего товарища, тренера и друга пришло очень много молодежи. И как бы ни сдерживались ребята, но у многих на глазах были слезы", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Костоева, кроме односельчан, в похоронной процессии приняли участие молодые люди из других населенных пунктов Ингушетии, кто занимался с ним спортом или был его соратником в борьбе с оборотом наркотиков.

У Магомеда Марзаганова большая и дружная семья, двое маленьких детей, а также два брата и две сестры, старший брат Батыр работает в силовых структурах, рассказал Руслан Костоев. "Отец умер, когда Магомеду было 12 лет, и поэтому все заботы и тяготы по хозяйству, по воспитанию детей легли на плечи матери - Фатимы Марзагановой. Оставшись без поддержки мужа, она работала в поле на прополке и уборке картофеля, содержала скотину. Воспитала детей на примере своей собственной жизни: трудолюбивыми, готовыми всегда прийти на помощь", - сказал он.

По его словам, Магомед был добрым и отзывчивым человеком. "Если нужно, мог починить проводку в соседском доме, тем более, что в свое время работал электриком. Одним из первых приходил на белхи (общественные работы. – Прим. "Кавказского узла"), как бы занят ни был домашними делами. Если нужно было кого-то отвезти в больницу или по делам в соседнюю республику, то шли к Магомеду – знали, что никогда не откажет. Он не мог пройти мимо чужого горя, особенно, когда видел, что чья-то мать страдает от того, что ее сын становится наркоманом. Вот это обостренное чувство сострадания, желание спасти человека и заставило его стать членом движения «Антилирика»", - рассказал односельчанин погибшего.

Магомед Марзаганов умел находить общий язык с молодыми людьми, добавил он. "Он сочувствовал подросткам, которые с чьей-то подачи стали принимать психотропные препараты, и был безжалостен к тем, кто «подсадил» на ту же «Лирику» 15-летнего подростка для того, чтобы потом снабжать его этим зельем. Магомеда вначале эти люди, которым он объявил открытую войну, предупреждали: «Не вмешивайся». Потом угрожали и те, кто теряя клиентов, теряли деньги, и немалые", - сказал Руслан Костоев.

Лидер "Антилирики" рассказал о роли Марзаганова в этом движении

Основатель и лидер движения «Антилирика» Иса Мальсагов расценил гибель Магомеда Марзаганова как невосполнимую потерю. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что лишился "преданного единомышленника". "Он понимал, что это [наркомания] - эпидемия, беда, горе для семьи. Страдания самого наркомана, ломка - ничто по сравнению со страданиями матерей, сестер и жен. Магомед видел, что гибнет человек, разрушаются семьи. Он не мог быть в роли наблюдателя. Тем более, что у его был опыт общения с подростками, они к ему тянулись и верили ему. Неудивительно, что он стал одним из первых волонтеров «Антилирики»", - рассказал Иса Мальсагов.

По словам лидера "Антилирики", сам он никогда не думал, что ему придется работать с наркоманами. Мальсагов долго работал в Алтайском крае, у него был успешный бизнес, руководство края ценило его за знания и умение работать с людьми, отмечая его организаторские способности. "Все складывалось нормально, но как бы хорошо ни было на Алтае, но все равно тянуло домой. Вернулся в Ингушетию, в Яндаре купил землю, построил теплицы. Но полностью отдаться привычной работе не получилось. В то время в моду вошло среди молодежи употребление «Лирики» как наркотика. Пошел слух, что это легкий наркотик и к нему нет привыкания. Глупость, конечно, но в это поверили, тем более, что купить этот лекарственный препарат можно было в любой аптеке без рецепта. Было очень широкое распространение «Лирики»", - рассказал он.

14-15-летние подростки, легко поддающиеся влиянию тех, кто старше их на пару лет, охотно пробовали препарат, когда им его предлагали, поделился воспоминаниями Мальсагов. "А тех, кто отказывался принимать ту же «Лирику», наркоманы со стажем пренебрежительно называли «колхозниками». Так было достаточно долго, пока мы эту моду с помощью родителей не поломали", - сказал он.

Также достаточно быстро росло число волонтеров "Антилирики", добавил Иса Мальсагов. "Как это делать, мы толком не знали, стратегию выстраивали по ходу работы с учетом местных факторов. Действовали по методу проб и ошибок. Когда ловили барыг, тех, кто привозил препарат и реализовывал его среди молодежи, то мы фотографировали эту личность и размещали в соцсетях, чтобы все знали, чем он занимается. Когда видели, что кто-то из парней принимает наркотик – кроме того, что сообщали родителям, так еще обещали во всех соцсетях сообщить о том, что этот парень наркоман. Общественное порицание играет большую роль", - сказал он.

Кроме того, по его словам, если в результате длительных бесед, особенно с подростками, приходит осознание, что употребление наркотиков вредно, то "есть надежда, что он перестанет ловить кайф от различных препаратов и вернется к нормальной жизни". «Значит, наша задача не только ловить барыг и выявлять наркоманов, нужно уметь разговаривать с теми, кто принимает наркоту, проводить среди молодежи разъяснительную работу», - пояснил Мальсагов.

По мере расширения движения было решено создать в каждом населенном пункте ячейки «Антилирики», рассказал он. "Чтобы волонтеры на местах проводили работу по выявлению тех, кто распространяет психотропные препараты, и тех, кто их принимает. И здесь нам большую помощь оказывают женщины, матери, жены, сестры. Заметив, что сын или муж с кем-то вполголоса договаривается о встрече, хотя никуда не собирался уходить, женщина звонит или мне или кому-то из волонтеров, кто находится поближе к их дому, и волонтёры, собираясь по цепочке, тоже едут к месту предполагаемой встречи наркодилера с клиентом. В большинстве случаев звонившая не ошибается, в результате волонтеры ловят барыгу", - сказал Иса Мальсагов.

По его мнению, эти женщины – "самые верные и заинтересованные" помощники волонтеров. «Благодаря им мы знаем время прибытия в Ингушетию барыг, матери сообщают нам, в каких закутках заброшенного сарая лежит закладка. Рискуя быть наказанными, женщины просматривает сомнительные СМС-сообщения в телефонах мужей и пересылают нам эти номера, по которым мы не раз ловили барыг. Так что наши помощники, которые как никто заинтересован, чтобы наркоманов становилось как можно меньше, эти тайные агенты «Антилирики» есть в каждой семье", - поделился Иса Мальсагов, добавив, что актив движения - это "сотни волонтеров в разных населенных пунктах республики".

Лидер «Антилирики» добавил, что и сам подвергся нападению в апреле 2019 года: около его дома была обстреляна машина, в которой он находился. По счастливой случайности он остался жив, добавил Мальсагов.

Аналогичные инциденты происходили и в других населенных пунктах Ингушетии. Так, 1 июня 2021 в Малгобеке были ранены из травматического оружия два активиста местного движения "Антилирики", которое действует при поддержке мэра Назрани и сотрудничает с силовиками. Пострадавшие - лидер движения Магомед Гатагажев и его двоюродный брат - были госпитализированы, а по подозрению в стрельбе задержан житель села Сагопши. Активисты были обстреляны наркоторговцами, заявили родственники раненых. 2 июня 2021 года жители села Сагопши провели сход, на котором обсудили, как защитить членов "Антилирики" и противодействовать распространению наркотиков.

Попытка обнародовать схему распространения наркотиков привела к избиению журналиста

Журналист-фрилансер Идрис занимается изучением вопроса распространения наркотиков в Ингушетии. "Понятно, как это происходит в больших мегаполисах, где вышел из подъезда - и тебя уже никто не знает. А здесь, в этой крошечной Ингушетии, каждый если не родственник, то однотейповец. И как тут [распространителям наркотиков] делать «закладку», да и как ее забирать, если вокруг люди и ты все время под наблюдением?" – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла" свой журналистский интерес к этой теме.

По его словам, однажды в жаркий день он зашел в небольшой магазинчик и попросил напиток "Флэш". Пока Идрис искал в рюкзаке деньги, подошедший вслед за ним парень тоже спросил "Флэш", только добавил "300". Продавщица вытащила ему банку из нижнего отделения холодильника. "Я вышел из магазина следом за парнем и обратил внимание, что тот старательно что-то отколупывает со дна банки, потом кладет «это» в рот и уезжает на подошедшей маршрутке. Забыл бы об этом, но на следующий день, уже в Пседахе, покупая воду, обратил внимание, что подросток также попросил у молоденькой продавщицы "Флэш 300". Мальчик ушел, и тогда я тоже попросил у продавщицы "Флеш". Чуть помолчав, добавил: "Флеш 300". Она внимательно посмотрела на меня и говорит: нету, кончилось. Потом знающие люди просветили, что таким образом продают наркоту, препарат «Лирика»", - рассказал журналист.

О подобной схеме распространения психотропных препаратов сообщил в августе 2019 года "Кавказскому узлу" житель Ингушетии Ахмад. "Они берут и приклеивают таблеточку снизу к банке какого-нибудь «Адреналина» или «Флэша», наркоманы очень любят эти напитки. Потом таблетку снимают, глотают и запивают энергетиком", - рассказал Ахмад.

По словам журналиста, он попросил знакомого стать покупателем, а сам снимал весь процесс продажи, заняв такую позицию, чтобы его не было видно. "В шести магазинах разных городов Ингушетии все повторялось по одному сценарию. Смонтировали мы свою «киношку», предложили бесплатно показать это видео по местному ТВ, там замахали руками – нет! Мы воспользовались соцсетями. Сюжет привлек внимание не только пользователей соцсетей. На второй день ко мне домой заявился дальний родственник, человек весьма преклонного возраста: «Убери из интернета, не позорь наш род. Ты снимал это в магазинах сына очень уважаемого в республики человека (он назвал фамилию)»", - рассказал Идрис.

Журналист отказался удалять публикацию и, чтобы избежать новых визитов родни, улетел в Москву. Там однажды вечером в метро в одном из переходов его избили. "Били старательно и молча. Они не представились, но я и так знал, кто меня таким образом «воспитывал». Наше видео тоже кто-то убрал из интернета", - сказал Идрис.

Энтузиастам не хватает поддержки в борьбе с наркоманией

Наркоманов в республике становится все больше, среди них не только совершеннолетние мужчины, но и школьники старших классов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации «Совета тейпов Республики Ингушетия» Мурат Даскиев. "Эта проблема волнует старейшин, ведь как бы там ни старались скрыть, что в какой-то семье сын или муж стал наркоманом, это не скроешь. Но к сожалению, мы могли только сочувствовать да поднимать эту тему среди населения на общих мероприятиях. Об этом постоянно говорят в своих проповедях и представители нашего духовенства, призывая родителей, старейшин рода, учителей вести работу среди молодежи, рассказывая о вреде наркотиков. Ведь большинство аварий со смертельным исходом совершают наркоманы. Но чаще всего такие призывы, как глас вопиющего в пустыне, власти не слышат. Чиновники делали вид, что проблема существует, но это дело правоохранительных органов", - сказал Даскиев.

В феврале 2021 года Совет алимов Ингушетии на собрании с участием имамов мечетей решил отлучать от религиозных общин тех, кто уличен в распространении наркотиков. Поводом для этого стала статистика употребления наркотиков в Ингушетии, согласно которой на наркологическом учете состоли около 1,6 тысячи человек, что на 39 больше, чем годом ранее. Отлучение от общин означает, что религиозные деятели, имамы не смогут посещать свадьбы, похороны и другие семейные мероприятия в домах наркоторговцев и их близких родственников. Ранее на встрече с духовенством глава республики Махмуд-Али Калиматов указал на ряд упущений в антинаркотической работе и выразил надежду на вклад религиозных деятелей в решении проблемы.

По словам Даскиева, появление в Ингушетии движения «Антилирика» многие восприняли настороженно. "Власть имущие сделали вид, что эта организация из числа однодневок и не стоит внимания чиновников, а силовики решили, что в их действия по борьбе с наркоманией вдруг стали вмешиваться люди непонятно какой организации. И у активистов по борьбе с оборотом наркотиков с силовиками было время конфликтных разборок. Сейчас время конфликтов миновало. О чем, кстати на днях рассказал руководитель движения «Антилирика» Иса Мальсагов на очередном заседании круглого стола Совета тейпов республики", - рассказал председатель общественной организации.

Участники круглого стола "получили подробный отчет" о работе движения, добавил Даскиев. «Он (Мальсагов) также сказал, что эта организация многочисленная, работают активисты согласовано друг с другом, с населением, но Иса Мальсагов уверен, что в одиночку (без поддержки властей. – Прим. "Кавказского узла") с такой бедой справиться трудно. И здесь нужна помощь не только общественных организаций, но и государственных структур, которые по долгу своей службы должны вести определенную работу среди молодежи республики. С этим заявлением выступающего трудно не согласиться", - сказал председатель Совета тейпов.

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