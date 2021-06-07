Жители ингушского села указали на просчеты в борьбе с наркоманией

07 июня 2021, 14:15

Наряду с поиском распространителей психотропных веществ властям и силовикам следует усилить профилактику наркомании, привлекая старейшин, педагогов и родителей детей, поделились мнениями участники схода в селе Сагопши. Два местных активиста антинаркотического движения, раненные в Малгобеке, идут на поправку, сообщил глава села.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня жители села Сагопши Малгобекского района провели сход, на котором обсудили, как защитить членов общественного движения "Антилирика" и противодействовать распространению наркотиков.

1 июня в Малгобеке были ранены из травматического оружия два активиста молодежного общественного движения против распространения наркотиков "Антилирика", которое действует при поддержке мэра Назрани и сотрудничает с правоохранительными органами. Пострадавшие - лидер "Антилирики" Магомед Гатагажев и его двоюродный брат - были госпитализированы, а стрелявший, житель села Сагопши, задержан. Активисты были обстреляны наркоторговцами, заявили родственники раненых.

На сход, созванный в сельском Доме культуры по инициативе главы администрации сельского поселения Сагопши Курейша Цокиева, 2 июня пришло много местных жителей, поскольку они уже знали об инциденте с участием односельчан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Курейш Цокиев. "В актовом зале не было свободных мест. На сходе были не только жители Сагопши, приехали сотрудники межмуниципального отдела МВД «Малгобекский»", - сказал он.

Никого из сельчан не пришлось уговаривать прийти на сход, добавил глава администрации. По его мнению, в селе «наркоманов со стажем» нет, но есть те, кто хотя бы раз употреблял психотропные вещества. "В выступлениях участников схода в основном говорилось о том, как пресечь поступление в республику и в наше село [...] психотропных веществ, как обеспечить безопасность участникам общественного движения "Антилирика" во время проведения рейдов", - сказал Курейш Цокиев.

По его словам, участники схода пришли к выводу, что в борьбе с наркоманией должны принимать участие не только силовики и члены движения «Антилирика», но и родители школьников, а также педагоги.

Директор местной школы Мадина Коригова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что этой проблеме в школе "уделяется большое внимание". "Сами учителя проводят беседы с ребятами, особенно со старшеклассниками, мы приглашаем в школу с лекциями психологов, наркологов, которые очень красочно, на примерах, приводят случаи из своей практики, рассказывающие о том, как легко стать наркозависимым человеком и как трудно потом перебороть эту зависимость, которая зачастую приводит к летальному исходу", - сказала Мадина Коригова, добавив, что в этом направлении учителя работают совместно с родителями.

В начале февраля Совет алимов Ингушетии принял решение отлучать распространителей наркотиков от религиозных общин. Поводом для этого стала статистика употребления наркотиков, согласно которой, в республике на наркологическом учете состоят около 1,6 тысячи человек. Глава республики Махмуд-Али Калиматов 15 марта поддержал это решение и призвал жителей республики не посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников. Также он заверил, что в рамках своих полномочий будет требовать "принятия действенных мер по искоренению наркотрафика".

Сулейман Картоев меньше года назад стал участковым в сельском поселении Сагопши. «В селе Сагопши население больше 16 тысяч, значительная часть – молодые люди. За то время, как я стал участковым, это первый случай, когда во время рейда были ранены общественные активисты движения «Антилирика». На сходе об этом много говорили. В связи с этим проводим профилактические беседы не только с молодыми жителями Сагопши. Мне как участковому большую помощь оказывают коллеги из Малгобекского отдела полиции", - рассказал Сулейман Картоев корреспонденту "Кавказского узла".

Знакомясь с жителями села, участковому невольно приходится узнавать, какие проблемы и в какой семье имеются, пояснил он. "Беседуем с родителями, чтобы они были более внимательны к тому, с кем общаются их дети. Поддерживаю контакты со старейшинами, будем стараться совместными усилиями, чтобы таких конфликтов не было. Из-за чего возникла стрельба – будут разбираться дознаватели. Парни между собой стали спорить, кровь горячая - один оскорбил, другой схватился за оружие", - рассказал Сулейман Картоев.

Курейш Цокиев подтвердил слова участкового. "Между одним из Гатагажевых и Мержоевым раньше еще был какой-то конфликт. Ну, когда остановили Мержоева, то слово за слово, опять сцепились, пошло в ход оружие. Хорошо, вовремя подъехали полицейские, Гатагажевых тут же госпитализировали в Малгобекскую больницу, тщательно проверили машину Мержоева на предмет нахождения там «Лирики» (противоэпилептический препарат, применяющийся в качестве наркотика. – Прим. "Кавказского узла") или каких-то других психотропных препаратов. Ничего не нашли", - сказал глава администрации.

Он добавил, что "на днях" ездил в больницу и навестил Гатагажевых. «Пошли на поправку, уже ходят. Лечащий врач сказал, что скоро парней выпишут», - сказал он.

Жители села Сагопши считают, что «Лирику» привозят из Пятигорска, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сельчанин Хусейн. "Но [односельчанам] проследить, кто является продавцом, а кто покупателем, достаточно сложно. Это же не мешок картошки продают-покупают. Здесь родители должны внимательно присматриваться к своим сыновьям: тех, кто под «кайфом», сразу видно. И мы должны общими усилиями помогать активистам движения «Антилирика», об этом тоже говорили на сходе. Выступающие считают, чтобы не возникло подобных конфликтов, общественникам нужно работать совместно с силовиками", - сказал житель села Сагопши.

Напомним, активисты "Антилирики" и ранее оказывались участниками инцидентов с оружием. Так, силовики считают, что вооруженные активисты движения в декабре 2020 года похитили водителя "Приоры" в центре Назрани. Ранее, в августе 2019 года, очевидцы сообщили, что, когда волонтеры антинаркотической группы в Назрани пытались отобрать психотропные таблетки у распространителя наркотиков, за него вступились вооруженные люди.