Мэрия Сочи отчиталась о выплатах семьям мобилизованных

23 октября 2022, 19:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выплаты по 100 тысяч рублей уже получили семьи 48 мобилизованных сочинцев, сообщила администрация города.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что каждому из мобилизованных жителей края или их семьям власти выплатят по 100 тысяч рублей. 5 октября администрация края объявила, что утвержден порядок назначения выплат мобилизованным, для получения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей им не нужно подавать заявления, управления соцзащиты перечислят деньги по спискам военкоматов.

В Сочи начались социальные выплаты в 100 тысяч рублей мобилизованным горожанам, которые производятся по поручению губернатора, сообщила сегодня администрация города. "На сегодняшний день их получили 48 участников СВО", - говорится в публикации в Telegram-канале мэрии.

Для семей мобилизованных граждан по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского также разработаны мер социальной поддержки, отчиталась мэрия.

"Организовано бесплатное двухразовое горячее питание в школах детей мобилизованных. На данный момент это 58 учеников. Для них также выпущены специальные карты, дающие право бесплатного проезда в общественном транспорте. Организовано внеочередное предоставление путевок в детский сад. Уже пять детей мобилизованных сочинцев устроены в ДОУ. Семьи мобилизованных граждан освобождены от родительской платы за посещение детсада. Сейчас это 17 дошкольников", - говорится в публикации.

По словам замглавы Сочи Елены Канюк, представители мэрии "на личной постоянной связи со всеми семьями сочинцев", отправившихся в зону военной операции. "Их просьбы распределяем по направлениям и отрабатываем адресно. Готовы оказать им всю необходимую поддержку", - приводит сегодня ее слова "Коммерсант".

Напомним, на юге России, в том числе на Кубани, зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Так, родственники 38-летнего краснодарца добились отмены решения о его мобилизации, указав, что у мужчины дефект зрения и специальность, допускающая отсрочку от службы. "Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.