Три жителя Ростова-на-Дону оштрафованы за дискредитацию армии

22 октября 2022, 00:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Октябрьский суд Ростова-на-Дону счел виновными в дискредитации армии Кристину Зайцеву, Михаила Маленева и Сергея Шишкина, им назначены штрафы.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России было привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. 12 октября стало известно, что в суд поступило дело ростовчанки Юлии Моисеенко, обвиненной в дискредитации российских военных,

20 октября в Октябрьский суд Ростова-на-Дону поступили протоколы в отношении Кристины Зайцевой, Михаила Маленева, Сергея Шишкина по административной статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ - публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России), сообщило 21 октября издание "Кавказ.Реалии"*.

В тот же день дела в отношении трех активистов были рассмотрены, суд принял решение назначить им административное наказание, следует из карточек дела на сайте суда. На какую именно сумму были оштрафованы жители Ростова-на-Дону, не указано. Отметим, для граждан максимальное наказание по этой статье - штраф в 50 тысяч рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.