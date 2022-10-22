22 октября 2022, 00:57

Три жителя Ростова-на-Дону оштрафованы за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Октябрьский суд Ростова-на-Дону счел виновными в дискредитации армии Кристину Зайцеву, Михаила Маленева и Сергея Шишкина, им назначены штрафы.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области за первую половину 2022 года по новым статьям о дискредитации вооружённых сил России было привлечено к ответственности 37 человек. Общая сумма штрафов составила 1,165 миллиона рублей. 12 октября стало известно, что в суд поступило дело ростовчанки Юлии Моисеенко, обвиненной в дискредитации российских военных, 

20 октября в Октябрьский суд Ростова-на-Дону поступили протоколы в отношении Кристины Зайцевой, Михаила Маленева, Сергея Шишкина по административной статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ - публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России), сообщило 21 октября издание "Кавказ.Реалии"*.

В тот же день дела в отношении трех активистов были рассмотрены, суд принял решение назначить им административное наказание, следует из карточек дела на сайте суда. На какую именно сумму были оштрафованы жители Ростова-на-Дону, не указано. Отметим, для граждан максимальное наказание по этой статье - штраф в 50 тысяч рублей.

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Примечание:

"Практика наказаний отправкой на фронт распространилась за пределы Чечни", ""Житель Таганрога получил условный срок по делу о фейках про армию", "Cупруги из Ростова-на-Дону арестованы по делу о поджоге автомобиля с буквой Z".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 октября 2022, 23:58

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