Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе

09 октября 2022, 13:06

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Позиции азербайджанских войск на границе были обстреляны с армянской стороны, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Стрельба армянских военных была ответом на обстрелы со стороны Азербайджана, возразило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе Армения и Азербайджан и объявленного перемирия стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 7 октября Минобороны Армении заявило, что позиции армянских военных были обстреляны с азербайджанской стороны.

Сегодня утром со стороны Армении были обстреляны из разнокалиберного стрелкового оружия азербайджанские позиции около населенного пункта Малыбей Лачинского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении также обстреляли позиции азербайджанской армии около населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, отметило ведомство. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта Минобороны.

Минобороны Армении сегодня заявило, что эта информация не соответствует действительности. Ведомство в свою очередь обвинило азербайджанских военных в обстрелах. "Вооруженные силы Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы. Подразделения ВС Армении ответными действиями остановили огонь противника. Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, является очередной дезинформацией", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении, переведенном на русский язык "Кавказским узлом".

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. 19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. С 20 сентября Азербайджан и Армения вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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