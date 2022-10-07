Уроженец Ставрополья погиб на Украине

07 октября 2022, 21:34

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Старший прапорщик Николай Коваленко погиб на Украине, сообщила сегодня глава Андроповского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 77 уроженцев Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Жуковский стал 76-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Николай Коваленко погиб на Украине, ему было 36 лет, сообщила сегодня глава Андроповского муниципального округа Нина Бобрышева.

Николай родился в селе Подгорное, после окончания школы отправился в армию, после чего заключил контракт. Сегодня была открыта мемориальная доска на школе, где он учился, сообщила она в своем Telegram-канале.

Глава округа опубликовала также фотографии мемориальной доски, на которой указано, что Коваленко служил в звании старшего прапорщика, погиб 30 марта. Посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 77 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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