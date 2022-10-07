07 октября 2022, 21:34

Уроженец Ставрополья погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший прапорщик Николай Коваленко погиб на Украине, сообщила сегодня глава Андроповского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 77 уроженцев Ставрополья. 

"Кавказский узел" писал, что Андрей Жуковский стал 76-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Николай Коваленко погиб на Украине, ему было 36 лет, сообщила сегодня глава Андроповского муниципального округа Нина Бобрышева. 

Николай родился в селе Подгорное, после окончания школы отправился в армию, после чего заключил контракт. Сегодня была открыта мемориальная доска на школе, где он учился, сообщила она в своем Telegram-канале. 

Глава округа опубликовала также фотографии мемориальной доски, на которой указано, что Коваленко служил в звании старшего прапорщика, погиб 30 марта. Посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 77 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Похоронен погибший на Украине уроженец Дагестана", "Ефрейтор из Волгоградской области погиб на Украине", "Власти Грозного сообщили о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 октября 2022, 22:32

07 октября 2022, 20:45

07 октября 2022, 19:49

  • Суд забрал у "Мемориала"* здание в Москве на фоне присуждения правозащитникам Нобелевской премии мира

    Тверской суд Москвы признал недействительной сделку о передаче здания ликвидированного "Международного Мемориала"* на Каретном ряду Научно-исследовательскому и просветительскому центру, отклонив просьбы защиты передать иск в арбитраж или отложить его рассмотрение и проигнорировав ее доводы о законности сделки. Решение суда объявлено в день, когда стало известно о присуждении "Мемориалу" Нобелевской премии мира.

07 октября 2022, 18:57

07 октября 2022, 18:06

  • Нобелевская премия показала роль сообществ "Мемориал"* в защите прав человека

    Премией награждено все сообщество "Мемориала"*, а не конкретное юридическое лицо, заявил правозащитник Олег Орлов. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов" на благо мира и соблюдения прав человека, указала правозащитница Светлана Ганнушкина. Премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов", в том числе по защите прав человека в Чечне, подчеркнула историк Ирина Щербакова.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи