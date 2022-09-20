20 сентября 2022, 16:13

Краснодарские власти сообщили о гибели военнослужащего на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан Александр Коломыцев стал сорок пятым военнослужащим из Кубани, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Олег Денисов  погиб на Украине; на здании техникума, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщила 1 сентября администрация Павловского района.

В ходе специальной операции на Украине погиб капитан Вооружённых Сил Российской Федерации Коломыцев Александр Александрович, 1981 года рождения, сообщил сегодня Telegram-канал администрации Черноморского городского поселения Северского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 45 уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Официально подтверждена гибель на Украине 700 уроженцев юга России", "Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине жителе Кубани", "Власти Новокубанского района сообщили о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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