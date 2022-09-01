Мемориальная доска открыта в память о погибшем на Украине жителе Кубани

01 сентября 2022, 23:15

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Рядовой Олег Денисов погиб на Украине, на здании техникума, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Павловского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 44 уроженцев Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что механик-водитель Михаил Дорошенко стал 43-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Память погибшего на Украине Олега Денисова почтили сегодня в станице Павловская. На здании техникума профессиональных технологий, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщила администрация Павловского района в своем Telegram-канале.

Олег служил гранатометчиком в десантных войсках, погиб в марте 2022 года, говорится в сообщении от 28 марта на сайте школы №12 станицы Павловская, которую закончил Денисов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 44 уроженцев Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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