Власти Новокубанского района сообщили о гибели земляка на Украине

28 августа 2022, 16:05

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Механик-водитель Михаил Дорошенко погиб на Украине, сообщила администрация Новокубанского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 43 уроженцев Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа администрация Кущевского района сообщила о том, что на Украине погиб Тимофей Богданов. Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 42 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Рядовой, механик-водитель Михаил Дорошенко погиб на Украине, сообщила администрация Новокубанского района Краснодарского края. "Михаил Дорошенко погиб 21 июня 2022 года, с честью выполнив свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Похоронен в поселке Зорька Новокубанского района", - говорится в сообщении администрации.

Дорошенко посмертно награжден орденом Мужества. "Награду передали матери Михаила", - отмечается в публикации. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине по меньшей мере 43 уроженцев Краснодарского края.

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