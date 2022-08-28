28 августа 2022, 16:05

Власти Новокубанского района сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Механик-водитель Михаил Дорошенко погиб на Украине, сообщила администрация Новокубанского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 43 уроженцев Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа администрация Кущевского района сообщила о том, что на Украине погиб Тимофей Богданов. Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 42 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Рядовой, механик-водитель Михаил Дорошенко погиб на Украине, сообщила администрация Новокубанского района Краснодарского края. "Михаил Дорошенко погиб 21 июня 2022 года, с честью выполнив свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Похоронен в поселке Зорька Новокубанского района", - говорится в сообщении администрации.

Дорошенко посмертно награжден орденом Мужества. "Награду передали матери Михаила", - отмечается в публикации. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине по меньшей мере 43 уроженцев Краснодарского края.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уроженец Дагестана погиб на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине как минимум 200 жителей Дагестана", "Астраханские власти подтвердили гибель на Украине пяти военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 августа 2022, 17:04

28 августа 2022, 15:20

  • За два года после смерти Джабиева суд не установил виновных

    Прокуратура пока не выполнила озвученное 1 августа судом требование устранить нарушения в деле о смерти Инала Джабиева, так как материалы дела из суда еще не пришли, сообщил сегодня прокурор Южной Осетии. Виновные в смерти Джабиева остаются безнаказанными уже два года, указали пользователи Telegram.

28 августа 2022, 14:29

28 августа 2022, 13:40

28 августа 2022, 13:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи