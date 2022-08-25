25 августа 2022, 18:35

Мать погибшего на Украине кубанца получила орден Мужества

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тимофей Богданов погиб на Украине, его матери передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Кущевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 42 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Харьюзов из Апшеронска стал 41-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Матери погибшего на Украине Тимофея Богданова передан ордем Мужества, сообщила сегодня администрация Кущевского района в своем Telegram-канале. Других подробностей о погибшем в сообщении не указано

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 42 уроженцев Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уроженец Дагестана погиб на Украине", "Астраханские власти подтвердили гибель на Украине пяти военных", "Власти подтвердили гибель на Украине как минимум 200 жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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