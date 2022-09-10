Пользователи соцсети раскритиковали новые учебники кабардинского языка

10 сентября 2022, 23:09

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Новые учебники кабардинского морально устаревшие и слишком трудны для младших школьников, указала часть пользователи Instagram*, комментируя сообщение о выходе новых пособий. Другие комментаторы отметили, что в школах отводится слишком мало времени на изучение родного языка.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года представители общественных организаций Кабардино-Балкарии заявили о нехватке учебников родных языков в школах республики. Учебники старого образца по родным языкам было решено поменять на новые, их уже одобрили, а новые учебники для 1-4-х классов даже отпечатаны, однако потребуется еще время, чтобы напечатать тиражи для других классов и доставить их в школы, пояснил тогда директор издательства "Эльбрус".

Сообщение о нехватке в школах Кабардино-Балкарии учебников родного языка поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 28 сентября 2021 года. "Активисты из КБР 27 сентября обратились к главе Кабардино-Балкарской Республики Кокову К.В. В обращении говорится, что в республике сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением обучающихся в школах детей учебниками и учебными пособиями по родному (кабардино-черкесскому) языку", - написал автор сообщения. Активисты также потребовали от главы региона принятия мер для исправления сложившейся ситуации с учебниками, указал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новейшие пособия по национальным языкам и литературному чтению поступили в образовательные учреждения Кабардино-Балкарии. Иллюстрированные издания начальная школа получила бесплатно. "В разработке пособий участвовали ученые республики, также учли мнения школьных педагогов", - сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

В этом году они прошли государственную экспертизу и попадут в реестр официальных книг по предметам для школы, с 2023 года их станут издавать уже в статусе учебников. Аналогичные пособия готовятся издательством "Эльбрус" для старших классов, говорится в публикации от 7 сентября.

Публикацию разместил Instagram*-паблик "Патриот КБР", на который подписаны 374 тысячи человек. К 23.00 мск публикация набрала 42 комментария.

Часть пользователей попросили вернуть старые учебники. "Это, конечно хорошо, но верните нам старое издание. То что в первом классе мы учили кабардинский язык. Новое издание (...) - это, одним словом, ужас. Зачем составлять книгу, когда ребенок толком ещё не знает буквы, только учится, а там уже текст такой что я сама в шоке. Потому что с самого начала страницы тексты идут с буквами, которые ещё не прошли, и ребенок вообще не знает его", - написала bagova07702018. "Очень трудно для первоклашки", - указала daurova.26. "Это прекрасно, но верните старое издание. Вчера пролистала кабардинскую литературу за второй класс, аж плакать захотелось от произведений новых авторов - ни смысла, ни рифмы", - прокомментировала ulybka050.

Пользователь e.storozenko сочла непригодными и старые издания. "Предыдущие издания были никуда не годными. Может, хоть в новых учебниках можно будет хоть немного разобраться, если вообще не владеешь языком", - написала она

Некоторые пользователи сети отметили, что учебники не соответствуют современным реалиям. "Хорошо бы книги создавать с учетом нынешних реалий - дети даже бытовой самый простой уровень не могут освоить. А там сразу тексты , слова вышедшие из обихода. Пару поколений и наши языки исчезнут", - указал пользователь с ником eristavi_ru. "Все хорошо - новое издание, но единственный минус, ну посмотрите книги на английском, немецком и др. языках, приближенные к реальности, красочные, интересные, глянцевые, рукам и глазам приятно. А наши картинки и учебный материал, перепечатан (с доисторических времен)", - написал odin88888.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Ряд пользователей указали, что у детей слишком мало часов на изучение родного языка. "А что толку, наши дети свои языки не знают, в школах сократили уроки. Зато с пятого класса теперь ввели ещё немецкий обязательный язык, английский и немецкий важнее стал", - отметила harhaeva2018. "Новые учебники это хорошо, но часы сократили. В 1-м и 5-м классах по одному часу на изучение грамматики и один час на литературу. Вы только подумайте - всего 2 часа на все и про все", - подчеркнула dina_513_.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.