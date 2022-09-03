Экологи оценили риски строительства курорта на Лаго-Наки

03 сентября 2022, 20:36

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Проект строительства горнолыжного курорта на плато в Адыгее еще не прошел ни экологическую экспертизу, ни оценку воздействия на окружающую среду, заявили экологи, комментируя сообщение о работах на Лаго-Наки. Они указали, что в случае строительства курорта флоре и фауне плато, и в частности, десяткам краснокнижных растений будет нанесен серьезный ущерб.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали прекратить строительство горного курорта на территории плато Лаго-Наки, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июне 2021 года власти Адыгеи подписали соглашение о строительстве горного экокурорта на территории Лагонакского нагорья. Документ был подписан на фоне решения Минприроды исключить из состава Лагонакского биосферного полигона наиболее ценные территории, где будет запрещено строительство. Руководство Адыгеи не идет на диалог с противниками строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья, а российские власти не дали ответа на письмо 124 ученых об угрозе для уникального природного объекта, констатировали в июле 2021 года экоактивисты. Дорогу к будущим курортам Лаго-Наки уже строят, сообщил "Кавказскому узлу" Алексей Гайворонский, представитель инициативной группы, обратившейся с письмом к властям России. "Пилят, рубят деревья, с огромным размахом уничтожают наследие ЮНЕСКО", — сказал он.

Информация том, что на плато началась подготовка к строительству, была размещена 30 августа в сообществе в соцсети "ВКонтакте" "Спасем Лаго-Наки вместе".

"Работы производятся в будни, когда на плато меньше всего людей. К выходным технику убрали. (...) Произведена разметка трасс, подогнана техника и вагончики для строителей к КПП. Вертолет регулярно делает грузовые рейсы на гору Абадзеш, ездят на автомобилях по краснокнижным растениям и гнездовьям краснокнижных птиц, в частности, тетерева кавказского", — говорится в сообщении.



Руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Адыгее Валерий Бриних отметил, что, поскольку проект строительства курорта еще не прошел стадию общественных обсуждений и оценку воздействия на окружающую среду, а тем более - экологическую экспертизу, максимум, на плато могут проводиться изыскания. "Никакие другие работы никто там проводить не будет", — подчеркнул он.

Какого рода работы проводятся, пока непонятно, указал руководитель отделения организации "Зеленая лига" в Краснодарском крае Евгений Витишко. "Понятно лишь, что ведутся какие-то работы. Возможно, обращение к властям прояснит ситуацию", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".





Судя по данным, размещенным в социальных сетях, на Лаго-Наки сейчас ведутся изыскательские работы, проводится разметка трассы, но одновременно подгоняется строительная техника, и размещаются бытовки, сообщил исполнительный директор АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко. "Это уже очень тревожно", — заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Шевченко подчеркнул, что любые работы на Лаго-Наки, кроме изыскательских, сейчас являются нарушением закона. По его словам, "Гражданская инициатива против экологической преступности" обратилась с запросом о работах в прокуратуру.

В случае строительства горнолыжного курорта окружающей среде будет нанесен серьезный ущерб, отметил Валерий Бриних. Он указал, что на плато растет ряд редких растений, в том числе и краснокнижных, и гнездится кавказский тетерев. Кроме того, в случае возможной утечки сточных вод под угрозой окажутся источники водоснабжения Майкопского района. "Здесь нужен ограничительный режим использования территории — не так как в Роза Хуторе", — заметил он.

Территория является частью Кавказского биосферного полигона, включенного ЮНЕСКО в перечень Всемирного наследия, подчеркнул Евгений Витишко. "Если же кто-то решил ликвидировать заповедный статус этих земель — пусть прямо скажут об этом. Но я считаю, что то, что создавалось десятилетиями, лучше сохранить для будущих поколений", — заявил он.

О возможном экологическом ущербе говорить рано, так как проект не прошел ни экологическую экспертизу, которую должны делать на федеральном уровне, ни оценку воздействия на окружающую среду, указал Шевченко. "Чтобы говорить о размере ущерба, нужно видеть точный план. Но уже сейчас можно сказать, что создание курорта — это не только проложить трассу, это еще и строительство зданий, и прокладка линии электропередачи, дороги. Значит, будет происходить нарушение почвенного покрова, окажутся рассеченными растительные сообщества, ради которых (а там несколько десятков видов краснокнижных растений), собственно, и был создан биосферный полигон. Кроме того, животные, которые там обитают, в случае создания курорта будут вынуждены оставить эти территории", — отметил он.

Петиция в защиту плато, опубликованная на сайте Change.Org, к 20.20 мск 3 сентября набрала 54 259 подписей.