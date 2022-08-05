Мэр Геленджика после конфликта с туристами пригрозил арендаторам пляжей

05 августа 2022, 17:57

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Договор с арендаторами пляжа "Дельфин", которые допустили хамское отношение к туристам, будет расторгнут, это станет предупреждением всем остальным, пообещал сегодня мэр Геленджика. Охранник, который выгонял туристов с пляжа, объяснил свои действия их неподобающим поведением, однако пользователи YouTube усомнились в правдивости его слов.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля житель Минска был избит в Сочи после конфликта с сотрудниками пляжа "Фрегат", которые заподозрили его сестер в торговле фруктами. Власти курорта пообещали оказать пострадавшему помощь и заявили о намерении расторгнуть договор с пользователем пляжной территории. Трое подозреваемых в причастности к конфликту арестованы, начато расследование уголовного дела о хулиганстве, отчитались в полиции. Позднее в соцсетях появилась видеозапись драки охранников пляжа "Чайка" с отдыхающими, но представители муниципальных властей отчитались, что сотрудники пляжа разнимали конфликтовавших туристов. Власти города призвали владельцев и арендаторов пляжей при возникновении конфликтов вызывать полицию или Росгвардию.

На видео, запись которого опубликована в Telegram-канале "Типичный Краснодар" 4 августа, охранник выгоняет с пляжа туристов, расположившихся на песке рядом с пустым лежаком. "Освобождайте, давайте. Не будем ругаться, так не пойдет", - говорит охранник. "Пляж общий", - возражает ему женщина. "У вас с головой нормально? Тут четко написано. Вы что, плохо слышите меня? Пляж в аренде. Это не государственный. Государственный - идите туда, где ничего нет. А здесь благоустроено. Если не нравится - до свидания". Женщина не отреагировала на его призывы покинуть пляж и легла загорать, следует из видеозаписи. Эта же запись размещена в YouTube-канале "Жизнь на пляже".

Власти Геленджика пообещали расторгнуть договор с арендаторами пляжа, которые допустили хамское отношение к туристам. "Позиция города однозначная - такого хамского отношения к туристам и вообще к людям не потерпим на территории Геленджика. Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории. И пусть этот случай станет показательным для всех, кто делит гостей Геленджика на выгодных и невыгодных. Мы рады каждому отдыхающему, который выбирает наш курорт", - заявил сегодня мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Охранник сегодня обвинил туристов в неподобающем поведении. По его словам, он требовал от туристов лишь уйти от лежаков, которые сдаются в аренду, чтобы не мешать тем, кто арендует лежаки. По его словам, он рассказал отдыхающим, что линия песка на пляже ранее была смыта и восстанавливалась за счет арендодателя. Однако они отказались уходить и козыряли своими местами работы, а также потребовали убрать лежаки и зонты, чтобы те не мешали их отдыху. Охранник пояснил, что деньги, которые взимаются за аренду - идут на курортные расходы, в том числе на оплату работы спасателей и вывоз мусора. Стоимость лежака - 700 рублей за шесть часов, следует из видео, которое опубликовано в YouTube- канале "Жизнь на море".

Охранник добавил, что подходил к туристам несколько раз, видео было снято, когда конфликт обострился". "Да, может быть, это и было грубо, но это уже было конечной стадией конфликта", - заявил он.

За час после публикации, к 17.33 мск, ролик в канале, на который подписано 290 тысяч человек, набрал 53 комментария. Большинство пользователей раскритиковали оправдания работника пляжа. "Смысл ролика? Оправдать работника пляжа? Ни единому слову верить нельзя", - написал в комментариях пользователь Stager. "Обманщик, гнать таких. Теперь шёлковый такой, как жареным запахло. Все на видео есть, как он хамски разговаривает. Люди с ним нормально говорили", - отметил Green Bull. "Ну-ну, а он все помнит, что он говорил? Что пляж платный. А не о лежаках речь шла. Пусть не обманывает", - прокомментировал пользователь Софья и компания. "Да вообще не должны подходить к отдыхающим и что-то требовать. Пусть убирают свой инвентарь и складывают в одном месте. Кому нужно, тот подойдет и оплатит услугу. Тогда и выставишь лежак. Нагромоздили, ни пройти, ни присесть на песочек отдохнуть. Детям побегать негде. Что за дела такие? Гнать их с пляжа, таких обнаглевших арендаторов. Они всего лишь обслуживающий персонал. Должны заботиться об удобстве всех отдыхающих", - указала Валентина Сердюкова.

Автор одного из комментариев заявила, что была в момент конфликта поблизости и может подтвердить правдивость слов сотрудника пляжа. "Я находилась рядом с сотрудником, он раза три объяснял этим людям, что услуги шезлонгов платные, и что они заняли места, где должны лежать платные шезлонги, эти люди раза три очень сильно нагрубили ему", - написала Софья Гаврилова.

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