Суд отказался удовлетворить иск партии "Новые люди" к избиркому Северной Осетии

30 июля 2022, 17:41

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Верховный суд Северной Осетии не согласился удовлетворить иск партии "Новые люди" с требованием к республиканскому Центризбиркому заверить списки кандидатов на выборы в парламент. Прием документов для участия в выборах завершен, поступили списки от шести партий, сообщила ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля стало известно, что Центризбирком Северной Осетии отказался заверить списки кандидатов для участия в выборах депутатов республиканского парламента от партий "Новые люди" и "Коммунисты России" из-за допущенных нарушений. Обе партии обжаловали решение избиркома и потребовали заверить их списки.

Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии седьмого созыва и выборах в органы местного управления на территории республики будет проходить 10-11 сентября, говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.

Верховный суд Республики Северная Осетия - Алания отказал в удовлетворении административного иска политической партии "Новые люди", оспаривающей постановление Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Парламента РСО-Алания седьмого созыва, сообщила сегодня Центральная избирательная комиссия по Северной Осетии в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Иск партии "Новые люди" поступил в суд 26 июля, судебное заседание состоялось сегодня, следует из данных на сайте верховного суда Северной Осетии.

По данным на 17.20 мск на сайте Верховного суда Северной Осетии не содержится информации о рассмотрении иска партии "Коммунисты России".

27 июля истек подачи документов для регистрации списков кандидатов на выборах депутатов республиканского парламента. Документы на рассмотрение в ЦИК предоставили Партия дела, ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия", Родина" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", сообщил республиканский избирком 28 июля.

"В течение 10 дней с момента подачи документов ЦИК РСО-Алания рассмотрит представленные документы и примет решение о регистрации списков кандидатов либо об отказе в регистрации", - говорится в сообщении на сайте избиркома.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что выборы в парламент Северной Осетии будут практически безальтернативными. Снятием "Новых людей" и "Коммунистов России" расчищается поле для "Единой России", считает Руслан Тотров. "Новые люди" могли бы "выстрелить" на выборах, которые в целом подконтрольны властям, уверен Виталий Аверин. Партийный состав нового парламента может поменяться, но не радикально, отметил Артур Бязров.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в Краснодарском для участия в выборах депутатов Законодательного собрания списки подали "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду!", "Новые люди" и "Родина". Регистрация списков завершится 27 июля.

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