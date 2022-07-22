22 июля 2022, 21:38

Следствие назвало мотив убийства трех срочников в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир боевого поста угрожал солдату-срочнику сообщить его родным компрометирующие сведения, если тот не убъёт троих сослуживцев, которые узнали о неуставных отношениях солдата и командира, предположило следствие. Солдату-срочнику предъявлено обвинение в убийстве , а командиру - в подстрекательстве к убийству и сексуальном насилии, сообщил сегодня Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 августа 2021 года на боевой позиции, расположенной на юго-востоке Армении, обнаружены тела трех солдат с огнестрельными ранениями. В убийстве заподозрен военнослужащий-срочник, также был задержан командир боевого поста по подозрению в подстрекательстве к убийству и насильственных сексуальных действиях.

В вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям, указали участники дискуссии в Ереване в феврале 2020 года.

По версии следствия, один из военнослужащих срочной службы взял в долг деньги у  командира боевого поста, которые тот потребовал вернуть через несколько дней, а когда солдат не смог вернуть деньги в этот срок, потребовал отдать ему в несколько раз больше, сообщил сегодня Следственный комитет Армении. Командир  в казарме принуждал срочника к сексуальным отношениям. Это увидел один из военных, который рассказал двом другим сослуживцам, которые начали над ним издеваться. Командир поста угрожал должнику тем. что расскажет об их отношениях его родителям, если тот не убьет своих сослуживцев. в ночь на 19 августа срочник застрелил троих спящих солдат из автомата  и покинул территорию казармы, сообщило издание News.Am. cо ссылкой на ведомство. 

Оба военных находятся под арестом. Солдату- срочнику предъявлено обвинение в убийстве,  а его командиру, в подстрекательстве к убийству и сексуальном насилии, проинформировало ведомство

Примечание:

"Армянский военный умер на боевой позиции", "Солдат подорвался на мине в Армении", "Минобороны Армении сообщило о гибели солдата на границе с Азербайджаном".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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