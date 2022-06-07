Масочный режим отменен в Дагестане

07 июня 2022, 13:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане отменено требование о ношении масок, но при этом осталось в силе предписание проводить дезинфекцию, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева 15 февраля заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19. При этом пользователи Instagram* сочли, что число зараженных коронавирусом в республике по-прежнему высоко, просто не все обращаются к врачам. 10 марта большинство ограничений в республике были отменены, но масочный режим продолжил действовать. 14 апреля махачкалинцы сочли формальностью продление масочного режима.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончался один пациент, а общее число смертей от COVID-19 достигло 3594. За сутки не выявлены новые случаи заражения коронавирусом, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе составляет 93 311, следует из информации, опубликованной 7 июня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В Дагестане отменен масочный режим, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Единственное ограничение, которое сохраняется – дезинфекционный режим. И, конечно, специалисты продолжают мониторить ситуацию для оперативного принятия необходимых мер", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Глава республики также отметил, что уровень вакцинации в Дагестане достиг 85%, по его мнению именно высокие темпы вакцинирования позволили добиться снижения заболеваемости коронавирусом.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.