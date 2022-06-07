Суд Фиджи разрешил США забрать яхту Керимова

07 июня 2022, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Фиджи позволил правоохранительным органам США забрать яхту Amadea, предположительно принадлежащую российскому сенатору Сулейману Керимову. Одной из причин такого решения названа дороговизна обслуживания судна.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Республики Фиджи 3 мая разрешил США арестовать яхту Amadea, предположительно принадлежащую российскому сенатору Сулейману Керимову. Адвокат попросил оставить яхту на Фиджи до подачи заявления об отсрочке исполнения решения. Яхта Amadea пришвартовалась у пристани Лаутока 13 апреля и была задержана полицией за вход в исключительную экономическую зону Фиджи. Комиссар полиции Ситивени Килихо заявил, что яхта принадлежит сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а полиция руководствуется законом Фиджи о взаимной помощи в уголовных делах и работает вместе с американскими коллегами. Экипажу яхты запрещено покидать территориальные воды страны до рассмотрения запроса США на ее арест и конфискацию.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов – предприниматель и член Совета Федерации от Дагестана. В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список" Минфина США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Верховный суд островного государства Фиджи вынес постановление, предписывающее яхте Amadea, которую связывают с российским олигархом Сулейманом Керимовым, покинуть территориальные воды государства. Суд также отклонил ходатайство о приостановке исполнения решения о передаче яхты США до рассмотрения апелляции, сообщило сегодня Fijian Broadcasting Corporation.

Судья при рассмотрении дела принял заявление государства о том, что стоянка яхты на пристани Лаутока дорого обходится правительству, и тот факт, что власти США обязались оплатить понесенные расходы, не имеет значения. В вердикте суда указано, что интересы общества требуют, чтобы суперяхта, в которой не заинтересованы власти Фиджи, покинула территориальные воды страны, , чтобы избежать растраты ценных ресурсов. отмечается в публикации

Суд также отметил, что власти Фиджи не давали разрешения на яхте остановиться на пристани. "Яхта прибыла на Фиджи, не спрашивая разрешения. Скорее всего, это было сделано, чтобы избежать американских санкций", – говорится в вердикте суда. На основании этого решения Верховного суда правоохранительные органы США, которые уже некоторое время находятся на Фиджи, могут арестовать яхту и вывести ее с Фиджи, говорится в материале.

Напомним, после начала военной спецоперации российских войск на Украине Евросоюз и США ввели масштабные санкции против России. Под санкции Евросоюза попали и крупные российские предприниматели, в том числе Сулейман Керимов. Ему запрещен въезд в ЕС, а его активы, найденные там, решено заморозить.

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