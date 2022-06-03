Родители учеников в Каспийске выступили против увольнения директора школы

03 июня 2022, 12:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родители школьников в Каспийске призвали мэрию не допустить увольнения директора школы Шамиля Алиева, следует из обнародованного сегодня видеоролика. Каспийчане собрали 400 подписей в поддержку педагога, сообщила общественная организация "Каспийск – наш город".

Сегодня в Telegram-канале "Mash Gor" был опубликован ролик, на кадрах которого показано скопление людей около здания. В геолокации указано, что действие происходит в Каспийске. В описании к видео сказано, что больше 400 родителей выступили против увольнения директора школы в Каспийске.

"Шамиль Алиев возглавлял СОШ №15 с самого открытия, но администрация не продлила с ним контракт. Родители с решением не согласились, организовали петицию, под которой подписалось больше 400 человек, и захотели встретиться с главой города (безрезультатно). Люди считают, что отношение к директору давно стало предвзятым", – сказано в описании к ролику.

Некоторые из родителей высказали свою позицию на кадрах видео. "Мы родители учеников школы №15. Мы возмущены действиями администрации, которая хочет уволить нашего директора. За неполный год наша школа добилась очень больших успехов", – сказал на кадрах ролика один из участников собрания.

Схожее мнение высказал другой участник собрания. "Как вы видите, то, что мы здесь все вместе, свидетельствует о том, что наш директор полностью нас устраивает. Он показал себя и как талантливый управленец. Также у него очень правильные ценности, которых сейчас мало в наше время. И я уверен, что именно такой человек должен руководить этой школой", – сказал он.

"Мы категорически против решения, которое снимает [с работы] нашего директора – Алиева Шамиля Габибулаевича. Мы хотим, чтобы он остался. Нам нравится его подход к ученикам и к коллективу", – заявила одна из родительниц.

"Мои дети сами согласны выйти в поддержку директора. [Сын] говорит мне: мама, ну сделайте что-нибудь. Ну, неужели вы не можете посодействовать как родители", – сказала другая родительница.

В видео приведена аудиозапись слов мужчины, представленного как директор школы №15 Шамиль Алиев. "Отрадна позиция родителей даже не поводу того, что они защищают меня как директора <...>. Отрадно в первую очередь здесь то, что есть категория родителей, их оказалось значительное количество, которым небезразличны вопросы образования детей, небезразличны условия, в которых воспитываются их дети", – сказал мужчина, аудиозапись слов которого приведена в видеоролике.

"Я параллельно являюсь председателем Общественной палаты города. И естественно веду определенную независимую тоже политику в вопросах критики администрации. Конечно же, такие выступления не нравятся", – добавил он.

"Кавказский узел" не может подтвердить подлинность того, что в публикации анонимного Telegram-канала "Mash Gor" приведена речь Шамиля Алиева.

О выступлении родителей в защиту Алиева 27 мая сообщила также городская общественная организация "Каспийск – наш город"

После того, как родители учеников школы №15 в Каспийске собрали 400 подписей против увольнения директора и направили обращение на имя мэра Бориса Гонцова, то администрация города провела проверку подлинности этих подписей. 26 мая более 30 родителей школьников пришли в мэрию на встречу с градоначальником, чтобы потребовали отменить увольнение директора школы, однако мэр Борис Гонцов не пожелал их выслушать и передал решение вопроса своему заму, сообщила организация "Каспийск – наш город" в своем Telegram-канале.

За то время, что Шамиль Алиев работает директором школы №15, ученики школы, родители, педагоги приняли участие во множестве мероприятий. Результатом этого стало множество грамот и благодарностей. В случае если власти города откажутся продлевать трудовой договор с Алиевым, то родители пригрозили подать жалобы вышестоящем властям, сказано в публикации.

В общественной организации добавили, что в мэрии Каспийска в ответ на обращение родителей заявили, что трудовой договор с директором прекращен по причине истечения срока и чтобы его продлить, необходимо вновь подать документы и пройти аттестацию.

На 12.00 мск 3 июня в Telegram-канале мэра Каспийска Бориса Гонцова и на сайте администрации города нет комментариев относительно информации о протесте родителей учеников школы №15 против увольнения ее директора.

"Кавказский узел" также писал, что 11 мая 2021 года учителя школы в селе Гутатли Цунтинского района начали забастовку с требованием уволить директора, которая ранее восстановилась на работе через суд. Участники забастовки тогда отметили, что родители школьников тоже выступают против возвращения директора и перевели своих детей из этой школы в соседнюю. 12 мая 2021 года противостояние между бастующими учителями и директором вылилось в потасовку. В тот же день Минобрнауки Дагестана сообщило, что директор школы Ашура Магомедова отстранена от должности, и объявило о конкурсе по замещению должности руководителя Гутатлинской школы. Администрация Цунтинского района сообщила, что новый директор школы будет назначен в течение двух месяцев.

Напомним, 4 февраля 2021 года стало известно, что директор школы №3 в Каспийске уволился после обвинений в краже продуктов из столовой, также он был исключен из "Единой России". Мэр Каспийска Борис Гонцов назвал тогда случившееся недопустимым и анонсировал проверки школ и детсадов.

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