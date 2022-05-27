Суд во Владикавказе частично удовлетворил иск уволенных росгвардейцев

27 мая 2022, 11:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд во Владикавказе частично удовлетворил иск 30 бывших сотрудников Росгвардии, попросивших признать незаконным приказ об их увольнении.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая во Владикавказском гарнизонном военном суде прошли предварительные слушания по делу 25 бывших бойцов Росгвардии, которые попросили признать незаконным приказ об увольнении. Суд удовлетворил просьбу прокурора закрыть процесс от прессы "с целью неразглашения секретных военных сведений и защиты персональных данных".

Суд 26 мая частично удовлетворил иск бывших росгвардейцев, следует из карточки дела на сайте Владикавказского гарнизонного военного суда.

Какие именно исковые требования удовлетворены, в публикации не сообщается. Согласно карточке дела, обнародовать "мотивированное решение в окончательной форме" планируется 3 июня.

Иск подали 30 человек, отмечается в сообщении: Абаев Алан, Алборов Тамерлан, Багаев Сослан, Балаев Хетаг, Баскаев Георгий, Бибилов Арсен, Валиев Мурат, Валиев Роберт, Гагиев Аслан, Гагиев Давид, Гадзаов Хетаг, Дзесов Хетаг, Елоев Юрий, Кабулов Сармат, Козаев Николай, Кокаев Тамерлан, Кочиев Руслан, Кусов Сослан, Лохов Асланбек, Меладзе Георгий, Музаев Георгий, Сланов Радион, Такаев Хетаг, Тебиев Сармат, Тедеев Руслан, Тотров Георгий, Туаев Зураб, Хетагуров Радион, Чараев Алан и Шихмагомедов Хайрулл.

Ответчиками выступали войсковая часть 3724 и командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии. Интересы истцов представляет адвокат Андрей Сабинин.

Андрей Сабинин, по состоянию на 11.48 мск 27 мая, не сообщил в своем Instagram*-аккаунте подробности судебного решения. Ранее он отказался прокомментировать "Кавказскому узлу" процесс по иску, сославшись на запрет комментировать закрытое заседание военного суда.

Напомним, в Кабардино-Балкарии 25 мая военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Уволенные заявили, что обжалуют решение суда. Росгвардейцев в Кабардино-Балкарии уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил ранее адвокат Андрей Сабинин.

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