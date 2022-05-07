Суд во Владикавказе закрыл процесс по иску 25 уволенных бойцов Росгвардии

07 мая 2022, 06:03

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25 бойцов Росгвардии из Северной Осетии опротестовали в суде увольнение со службы. На предварительном судебном заседании прокурор ходатайствовал о том, что процесс проходил в закрытом режиме с целью неразглашения гостайны и личных данных истцов. Несмотря на возражения адвоката и заявителей, судья решить закрыть процесс.

Во Владикавказском гарнизонном военном суде 6 мая прошли предварительные слушания по делу 25 уволенных бойцов Росгвардии, которые попросили признать приказ об увольнении незаконным. На заседании присутствовали 24 заявителя и адвокат Андрей Сабинин, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор подал ходатайство с просьбой закрыть процесс от прессы с целью неразглашения секретных военных сведений и защиты персональных данных. Адвокат и заявители настаивали на открытом процессе, указывая на то, что в деле не содержится каких-то сведений, содержащих военную тайну. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Один из заявителей обратился к суду после оглашенного решения по ходатайству с просьбой все же сделать процесс открытым для журналистов и общественности и заявил, что он и его бывшие коллеги не против разглашения своих персональных данных.

Судья, несколько раз уходивший в совещательную комнату, по итогу все же принял решение закрыть процесс, попросив журналистов удалиться из зала суда.

Адвокат Андрей Сабинин не смог дать комментарий корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на запрет комментировать закрытое заседание военного суда. Истцы также отказались от комментариев.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили их. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров. На заседании суд затребовал у управления Росгвардии материалы служебных проверок в отношении бойцов. Прикубанский райсуд Краснодара 1 апреля по просьбе представителя Росгвардии передал в краевой суд дело трех бойцов, оспоривших увольнение за отказ ехать на Украину. Адвокат росгвардейцев счел неубедительными доводы ведомства о том, что в деле есть сведения, содержащие государственную тайну. 18 апреля адвокат обжаловал решение передать дело в краевой суд.

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