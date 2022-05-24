Оппозиция разблокировала входы в МИД Армении

24 мая 2022, 11:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оппозиция выразила недовольство итогами встречи с замминистра иностранных дел Армении, который отказался подтвердить, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. После встречи силовики попытались оттеснить активистов от здания МИД, оппозиция приняла решение разблокировать правительственное здание.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция в Армении с 25 апреля проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после того, как он выразил согласие "снизить планку" по карабахскому вопросу. Сегодня утром активисты заблокировали правительственный корпус, в котором расположен МИД Армении. Лидеры протеста призвали жителей присоединиться к акциям неповиновения.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

К корпусу правительственных учреждений, который сегодня утром заблокировала оппозиция, полиция стянула дополнительные силы, в том числе отряды спецназа "красных беретов". В этом корпусе находятся МИД, Минобразования и Минюст, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир Yerkir.am.

Полиция пропустила оппозиционных депутатов в здание МИД Армении. Парламентарии прошлись по пустым коридорам правительственного здания, скандируя: "Армения без Никола". Депутаты клеили стикеры с флагом Нагорного Карабаха в коридорах на дверях кабинетов МИД.

Парламентариев принял замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян. Однако на встрече с депутатами он отказался подтвердить, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана.

У Пашиняна и его команды нет права и мандата выставлять страну на аукцион, заявил вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

МИД может положить конец политическому кризису в стране, заявила депутат фракции "Айастан" Кристина Варданян. "От вас требуется одно, подтвердить, что Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") не может быть в составе Азербайджана. Ваш ответ внесет ясность в позицию властей в вопросе Арцаха, но вы отказываетесь сказать это", - заявила она Сафаряну.

После встречи с замминистра полиция стала оттеснять демонстрантов от входов в министерства, однако демонстранты начали сопротивляться. Оппозиция заявила, что добровольно разблокирует входы в правительственные учреждения. "Мы выполнили поставленную задачу", - заявил вице-спикер Ишхан Сагателян, добавив, что акция завершена.

Напомним, 22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе.

По мнению опрошенных "Кавказским узлом" бакинских аналитиков, встреча в Брюсселе не привела к ощутимому прогрессу на переговорах по урегулированию конфликта между странами, но стороны продемонстрировали стремление к ранее достигнутым договоренностям. Российские политологи высказали различные мнения по поводу того, что переговоры были проведены без участия Москвы.

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Материалы о приграничном конфликте Азербайджана и Армении собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

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