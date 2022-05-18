Минобороны Армении опровергло обвинения в обстрелах азербайджанских позиций

18 мая 2022, 10:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Минобороны Азербайджана об обстрелах позиций военных в Кельбаджарском районе не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 мая подразделения армянской армии обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Сегодня утром оно сообщило, что позиции азербайджанской армии ночью подверглись интенсивному обстрелу в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района.

Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар) перешел под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. Прежде этот район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Вооруженные подразделения армянской армии соблюдают режима перемирия, заявило в свою очередь Минобороны Армении, опровергнув информацию азербайджанской стороны об обстрелах.

По словам представителя ведомства, "ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная и контролируется армянскими подразделениями". "Заявление об обстреле азербайджанских позиций в восточном направлении армяно-азербайджанской границы - дезинформация", - сказал сотрудник пресс-службы Минобороны корреспонденту "Кавказского узла".

Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах на армяно-азербайджанской границе в Кельбаджарском районе. Так, 12 мая Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских солдат близ сел Азизли и Юхары Шорджа Кельбаджарского района с приграничной территории Варденисского района. Армянское оборонное ведомство опровергло эти сведения. 14 мая Минобороны Азербайджана снова заявило об обстреле Кельбаджарского района, а Минобороны Армении вновь отвергло обвинение в обстреле границы.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.