Суд восстановил права на жилье детям-сиротам в Северной Осетии

13 мая 2022, 05:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Северной Осетии воспитанники дома-интерната для умственно отсталых детей были исключены из списка на жилье. Через суд прокуратура добилась восстановления их жилищных прав.

Четверым воспитанникам дома-интерната для умственно отсталых детей «Ласка» через суд пришлось добиваться восстановления своих жилищных прав, сообщает 12 мая пресс-служба прокуратуры Северной Осетии.

В 2008 году сироты были поставлены администрацией местного самоуправления Владикавказа на учет в качестве нуждающихся в жилье. Однако позже распоряжением органа социальной защиты воспитанники детского дома были исключены из списка ввиду того, что суд признал их недееспособными. С целью защиты прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратура Промышленного района города обратилась в суд с исковым заявлением. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, говорится в сообщении. "Кавказский узел" также писал 12 мая о нарушении прав сирот администрацией Баксана, которая подозревается в том, что выдала разрешение на ввод в эксплуатацию негазифицированных домов, квартиры в которых получили сироты. В апреле прокуратура Кабардино-Балкарии сообщала, что замминистра просвещения республики был обвинен в том, что неэффективно организовал закупки, из-за чего 69 сирот не смогли получить квартиры.

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