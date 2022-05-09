Дорога закрыта в Азербайджане после камнепада

09 мая 2022, 11:37

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Камнепад произошел в Исмаиллы в результате ливней, там перекрыта дорога.

Камни с землей и обломками деревьев осыпались на хребте Ниялдаг, где проходит автодорога Исмаиллы-Лагич-Демирчи-Шамахы, в районе поселка Лагич.

Участок дороги протяженностью 15 метров перекрыт, движение транспортных средств остановлено. Для расчистки дороги в район привлечена тяжелая техника и рабочая сила, пишет АПА.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2021 года после обвала горных пород было перекрыто движение по автотрассе Лерик - Келвез в Азербайджане.

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