09 мая 2022, 11:37

Дорога закрыта в Азербайджане после камнепада

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Камнепад произошел в Исмаиллы в результате ливней, там перекрыта дорога.

Камни с землей и обломками деревьев осыпались на хребте Ниялдаг, где проходит автодорога Исмаиллы-Лагич-Демирчи-Шамахы, в районе поселка Лагич.

Участок дороги протяженностью 15 метров перекрыт, движение транспортных средств остановлено. Для расчистки дороги в район привлечена тяжелая техника и рабочая сила, пишет АПА.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2021 года после обвала горных пород было перекрыто движение по автотрассе Лерик - Келвез в Азербайджане.

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Примечание:

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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