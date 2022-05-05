Самолет в небе. Фото: RENE RAUSCHENBERGER с сайта Pixabay

05 мая 2022, 10:14

Продлено ограничение полетов в города юга России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На неделю продлен запрет на прием и отправку самолетов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные 24 февраля начали спецоперацию на Украине. После этого 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен. При этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз – до 7 мая.

В аэропортах в городах юга и центральной части России продлен запрет на вылет и посадку самолетов до 13 мая 03.45 мск, сообщила Росавиация.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя. Авиаперевозчикам рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, привело сегодня РИА "Новости" сообщение Росавиации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аэропорт столицы Калмыкии прекратил работу из-за сильного тумана", "Аэропорт Сочи открыл два новых направления в Турцию", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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