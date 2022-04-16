В Кабардино-Балкарии принята программа расселения общежитий

16 апреля 2022, 06:51

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Власти Кабардино-Балкарии планируют расселить по новой региональной программе 11 общежитий Нальчика, новое жилье получат более 1700 человек.

Как писал "Кавказский узел", мэр Нальчика Таймураз Ахохов в конце 2020 года сообщил об утверждении мэрией положения о расселении 34 общежитий, которое планируется начать в 2022 году и завершить к 2026 году. По его словам, на эти цели потребуется 3 миллиарда рублей. Одних участников встречи это заявление чиновника обнадежило, другие посетовали на долгий срок ожидания. В конце марта текущего года мэр Нальчика заявил, что до конца 2022 года планируется расселить четыре общежития в рамках федеральной программы и два - за счет республиканского бюджета. Жильцы общежитий отметили, что дома для переселенцев еще не готовы.

Власти Кабардино-Балкарии рапортовали о старте в республике региональной программы переселения из аварийного жилья, которая рассчитана до 2025 года, пишет 15 апреля "Интерфакс".

По словам глава республики Казбека Кокова, в программу включены 11 общежитий Нальчика. "По муниципальной программе до 2023 года мы расселим еще три общежития по улицам Крылова, Ингушской и Калининградской", - сообщил он, добавив, что по итогам обеих программ будет построено и предоставлено жилье, сообщает ТАСС.

Планируется, что всего новое жилье получат 1708 жильцов общежитий. На реализацию этой программы будет направлено около 1,8 миллиарда рублей, в том числе средства федерального софинансирования по линии "Фонда развития территорий".

Всего в Кабардино-Балкарии до 2025 года планируется расселить 19 многоквартирных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в которых проживает 1861 человек, информируют "Вести КБР".

10 марта власти республики отчитались о досрочном завершении программы переселения жителей аварийных домов, рассчитанной до 2023 года. В новое жилье переехали 1034 человека, отчитался глава республики Казбек Коков.

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