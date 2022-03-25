Мэр Нальчика отказался гарантировать расселение жильцам общежитий

25 марта 2022, 19:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До конца 2022 года в Нальчике планируется расселить четыре общежития в рамках федеральной программы и еще два за счет республиканского бюджета, сообщил мэр города Таймураз Ахохов. Жильцы общежитий отметили, что дома для переселения еще не готовы. Они потребовали от Ахохова письменных гарантий, но глава города отказался представить их.

Как писал "Кавказский узел", мэр Нальчика Таймураз Ахохов в конце 2020 года сообщил об утверждении мэрией положения о расселении 34 общежитий, которое планируется начать в 2022 году и завершить к 2026 году. По его словам, на эти цели потребуется 3 миллиарда рублей. Одних участников встречи это заявление чиновника обнадежило, другие посетовали на долгий срок ожидания.

Встреча жителей общежитий с мэром состоялась сегодня в администрации Нальчика. На встречу пришли жильцы общежитий по улице Ингушская, 12 и 14, по улице Крылова, 29 и по улице Мовсисяна 4. Накануне они пришли в Дом правительства, чтобы встретиться с главой республики Казбеком Коковым. Встреча с Коковым не состоялась, но их пригласили в мэрию для встречи с главой города.

В ходе встречи Таймураз Ахохов сообщил, что в Нальчике всего 36 общежитий, которые требуют расселения. Мэр пояснил, что ранее составленный в администрации Нальчика единый график расселения общежитий был пересмотрен в связи с тем, что комиссия признала аварийными два общежития - по улице Ингушская, 14 и по улице Мовсисяна, 4. Эти два общежития будут расселены в первоочередном порядке в рамках федеральной программы "Переселение из ветхого и аварийного жилья", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников встречи.

Всего в федеральную программу попали 11 общежитий, сообщил Ахохов. Из них в этом году планируется начать расселение четырех общежитий, два из которых признаны аварийными, а также общежитий по улице Калининградская, 3а и по улице Ашурова,10, пояснил он.

По словам главы города, общежития по улице Крылова, 29 и по улице Ингушская, 12 в федеральную программу не попали, "потому что они не были признаны аварийными". "Плохие условия – это одно, а аварийность - это другое. Например, общежитие по улице Крылова, 29 построено в 1969 году, это одно из самых старых общежитий, однако несмотря на это, оно не было признано аварийным", - указал мэр.

Глава города сообщил жильцам общежитий по улице Крылова, 29 и по улице Ингушская, 12, что до конца года их предполагается переселить за счет республиканского бюджета. При этом им будут предоставлены квартиры – равные по площади тем, которые у них сейчас имеются, так как переселение из аварийного жилья – это улучшение бытовых условий, оно не предполагает расширение площади. Однако новые квартиры в любом случае немного больше по площади, чем комнаты в общежитиях, отметил Ахохов. Одному из присутствующих, который сказал, что у него четверо детей и всего 36 квадратных метров жилплощади в общежитии, мэр обещал, что, если тот стоит в общегородской очереди на расширение, то очередь за ним сохранится, рассказал участник встречи.

По словам мэра, расселение предполагается начать в сентябре. Присутствующие потребовали у Ахохова письменных гарантий, что в этом году их переселят, но он отказался. "Никаких письменных гарантий я давать не буду", - заявил глава города. Но обещал, что до конца года вопрос переселения общежитий по Ингушской, 12 и Крылова, 29 также будет решен, сообщил участник встречи.

Жильцы общежитий выразили сомнение, что мэр исполнит свое обещание. "Дома, в которые нас планируют переселить, еще далеки до завершения строительства. Вряд ли они будут построены до сентября, и даже до конца года. Поэтому надежд мало. При этом мы живем в совершенно неприемлемых условиях", - пожаловались участники встречи.

"Кавказский узел" также писал, что 10 марта власти республики отчитались о досрочном завершении программы переселения жителей аварийных домов, рассчитанной до 2023 года. В новое жилье переехали 1034 человека, отчитался глава республики Казбек Коков.

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